اردبیلی ها منتظر تندباد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر عصر چهارشنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: پیش‌بینی می‌شود بادهای جنوبی –غربی از اواخر ساعات روز پنج‌شنبه اغلب مناطق استان را طی کند.

وی افزود: وزش بادها از ۳۶ تا ۷۲ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده که اوج شدت آن تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان نواحی متأثر از وزش باد را شهرستان‌های مشگین شهر، گرمی، اردبیل، نمین، نیر و سرعین عنوان کرد و گفت: در این شهرستان‌ها شدت وزش باد بیشتر از سایر مناطق خواهد بود.

به گفته دولتی مهر در شهرستان‌های بیله سوار، پارس‌آباد، خلخال و کوثر نیز هر چند وزش باد خواهیم داشت اما به مراتب شدت آن کمتر است.

وی تاکید کرد: علاوه بر وزش باد که تا روز جمعه به تدریج به سرعت آن افزوده می‌شود، رگبارهای مقطعی باران نیز پیش‌بینی شده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان شدت باد خسارت به تأسیسات زیربنایی شهری و روستایی را محتمل کرده است.