کشت خشخاش در خوزستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کشور اظهار کرد: شناسایی کودکان معتاد در استان خوزستان به تبع کشور در دستور کار قرار گرفته و در سال گذشته انجام شده است.

وی بیان کرد: استفاده از بازنشستگان آموزش و پرورش، هماهنگی بین بخشی بین دستگاه های استان و سازمان های مردم نهاد را به منظور اجتماعی کردن مواد مخدر را انجام دادیم.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه کشت خشخاش در استان نداشتیم، ادامه داد: در طول سال گذشته سه مانور مبارزه با مواد مخدر برگزار شده و کارهای ویژه ای در گلوگاه های استان انجام دادیم.

شریعتی تصریح کرد: دانش آموزان مقطع ابتدایی را نیز به عنوان جامعه هدف برای انجام کارهای اجتماعی به منظور پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر انجام داده ایم.

وی بیان کرد: بعضا بی توجهی در دولت قبل وضعیت نامناسب در مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده بود. خوشبختانه در دولت فعلی مقابله با آسیب های اجتماعی یکی این اولویت های پیش رو بوده که طرح تقسیم کار ملی، ارتقای شورای اجتماعی به شورای عالی اجتماعی و تشکیل نشست های شش ماهه خدمت مقام معظم رهبری از جمله مصادیق توجه دولت تدبیر و امید به مسئله آسیب های اجتماعی و مقابله با سوء مصرف مواد مخدر بوده است.

وی گفت: در دوره حضورم در استانداری دستور داده ام که پژوهشی با هدف بررسی زمینه ها و عوامل گرایش به مواد مخدر و میزان مصرف و شیوع آن در مناطق حاشیه اهواز انجام شد و نتایج آن مشخص شد که گسترش بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر وارتباط با دوستان معتاد، مهمترین عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر به شمار می رود.

استاندار خوزستان افزود: در مجموع با کمک نتایج این پژوهش و با توجه به ملاحظات محیط های روستایی به نظر می رسد که فراهم کردن زمینه های پرکردن اوقات فراغت فضاهای روستایی و اشتغالزایی می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش گرایش جوانان به مواد مخدر ایفا کند.

شریعتی تصریح کرد: شاخص و آمارها در حوزه اعتیاد مطلوب نیست. نگاهی به شاخصهای حاکی از این است که مثلا تعداد دستگیری شده های موادمخدر، فوت شده های مواد مخدر و سود شناسایی موادمخدر در سال۹۴و ۹۵ رضایتبخس نیست.



شریعتی با اشاره به وجود کودکان بازمانده از تحصیل در استان گفت: تعداد کودکان بازمانده از تحصیل خوزستان در حدود هفت درصد از کل کشور است و کارگروه اجتماعی استان را در همان روزهایی اولیه سال۹۶ برگزار کردیم. وظایف دستگاه مختلف تدوین و مشخص شد و سازمان های بسیج، بهزیستی، آموزش و پرورش کار ساماندهی این بخش از جامعه را آغاز کردند.