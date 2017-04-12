سارقان محتویات خودرو با ۱۱فقره سرقت در رباط کریم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی اظهار داشت: مأموران گشت کلانتری ۱۳ مرکزی آبشناسان حین گشت‌زنی در محورهای اصلی به دو نفر که در حال گشت و گذار در محوطه ای که خودرو ها پارک بودند مشکوک شدند و سارقین را در حال ارتکاب به سرقت بودند شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی افزود: با هوشیاری و عکس العمل سریع ماموران هر دو سارق پس از دستگیری مورد بازرسی قرار گرفتند که طی این بازرسی هااموال مسروقه که شامل ۸عدد باطری و ۸دستگاه پخش و باند خودرو بود از سارقین کشف شد و هر دو سارق جهت بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

وی در ادامه گفت: سارقین دستگیر شده در روند بازجویی ها به ۱۱فقره سرقت داخل خودروها اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده قضائی و گذراندن مراحل قانونی راهی زندان شدند.

فرمانده نیروی انتظامی رباط کریم با اشاره به اینکه سارقان معمولا در کوچه های خلوت و بدون تردد پرسه میزنند و انگیزه آنها سرقت از خودروهای پارک شده و بدون سرنشین است از مردم خواست هنگام پارک خودرو در خیابان یا پارکینگ از گذاشتن مدارک و اشیای قیمتی و یا وجه نقد درون خودرو هنگامی که در خودرو حضور ندارند اجتناب کنند و همچنین خودروهای خود را به سیستم ایمنی دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مجهز کنند تا از بروز چنین جرمهایی حتی الامکان جلوگیری شود.