۱۱ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جزایری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: سال گذشته تعهد اشتغال در چهارمحال و بختیاری نه هزار و ۱۲۱ نفر بود که با توجه به آمار اشتغال در سامانه رصد، ۱۱ هزار و ۴۶۴ نفر اشتغال ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تعدادی از اشتغال های ایجاد شده در سامانه رصد به ثبت نرسیده بودند، گفت: با توجه به اشتغال های به ثبت نرسیده در مجموع برای ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال فراهم شده است.

مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تصربح کرد: در سالجاری باید به میزان تعهد اشتغال سال گذشته ۱۰ درصد افزایش دهیم و امسال باید حداقل ۱۰ هزار اشتغال ایجاد شود.

وی بیان کرد: به ازای هر نفر پنج میلیون تومان و به هر طرح ۷۵ میلیون تومان تسهیلات اختصاص می یابد.