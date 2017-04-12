مجمع جهانی شهرهای اسلامی فرصتی برای معرفی قزوین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، علی فرخزاد روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاس بین المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی اظهار داشت: دراین اجلاس باید سعی شود قابلیتهای گردشگری و تاریخی شهر قزوین برای سفرا و شهرداران خارجی معرفی شود.

فرخزاد گفت: باید با همه توان خود تلاش کنیم مجمع جهانی شهرهای اسلامی که با محوریت قزوین شکل گرفته به خوبی برگزار شود.

معاون استاندار تصریح کرد: دراین اجلاس باید ظرفیت های گردشگری و تاریخی شهر قزوین را بیشتر معرفی کنیم و همچنین ازاین ظرفیت استفاده مطلوب داشته باشیم.

فرخزاد یادآورشد: برگزاری اجلاس کاری بزرگ در ابعاد مختلف است که می تواند قزوین را در سطوح بین المللی معرفی کند و انتظار داریم همه دستگاهها در این امر مشارکت کنند تا بتوانیم میزبان شایسته ای باشیم.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: مسائل مربوط به نحوه و کیفیت پذیرایی و تشریفات، جابجایی و انتقال میهمانان، تامین امنیت و برگزاری اجلاس بسیار مهم است و این رویداد بهترین فرصت طلایی برای معرفی قزوین است.

وی گفت: سفرا و شهرداران خارجی ۱۰ کشور جهان و۴۰ میهمان وشخصیت برجسته و شهرداران شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر به همراه روسای شوراها در این اجلاس حضور دارند.

فرخزاد اضافه کرد: شهر قزوین برای برپایی این اجلاس باید به صورتی مناسب آماده شود و استفاده از نمادهای تاریخی، دینی و مذهبی درسطح شهر در دستور کار قرار گیرد.