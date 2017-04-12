بازتولید هنر انقلاب اسلامی به غنای فرهنگی جامعه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه چهارشنبه در همایش در جستجوی حقیقت به مناسبت هفته هنر اسلامی و سالروز تشکیل بسیج هنرمندان وشهادت شهید مرتضی آوینی به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود با بیان اینکه در فرهنگ دینی و اسلامی مجاهد زنده است و شهید آوینی به عنوان یک مجاهد گفتمان هنر و انقلاب اسلامی سخن می گفت، ابراز داشت: انتظارات شهید آوینی این است که رسالت خود را شناخته و گفتمان فرهنگ و هنرانقلاب اسلامی را با زبان جدید ارائه و باز تولید کنیم که باید گفت اگر برای تشنگان آب زلال و گوارا فراهم نکنیم آب آلوده را مصرف خواهند کرد و باید توجه داشت که نمی توان افرادی که در جستجوی آب هستند را از خوردن آب آلوده باز داشت، در حوزه فرهنگ و هنر نیز با وجود همه امکانات موجود باید به زبان نسل امروز خوراک سالم و آب گوارا تولید کرد.

وی افزود: گفتمان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی یک نظام معرفتی است که ریشه آن را مجموعه ای از آموزه ها و دکترین مبتنی بر عقلانیت تشکیل می دهد که ابتدا در حوزه عقل و اندیشه ایجاد شده و سپس در زبان جاری می شود و ممکن نیست جمعی بدون تفکر گفتمانی را برپا کنند و گفتمانی که بر پایه اندیشه و تفکر اغنیایی باشد مخاطب را در پاسخ به سئوالات و شبهات قانع می کند.

گفتمان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی با گفتمان ایرانی رقابت نمی کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه اهالی فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی باید در این فرصت تاریخی رسالت خود را بشناسند و مردم را آگاه کنند، ابراز داشت: باید از وجود رسانه هنر بهترین بهره برداری را کرد، شهید آوینی اگر امروز در جمع ما حضور داشت به ما توصیه داشت که با خواندن وصیت نامه شهدا و صحیفه امام به تاریخ برگردیم.

سوقندی در ادامه تصریح کرد: هر چه از گفتمان های فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی فاصله بگیریم گرفتار گفتمان های غیر انقلابی خواهیم شد و باید توجه داشت که گفتمان انقلاب اسلامی در برابر فرهنگی ایرانی قرار ندارد و این خطای بزرگی است چرا که گفتمان هنر با گفتمان ایرانی رقابت نمی کند بلکه رقابت او با گفتمان های بیگانه است.

وی افزود: گفتمان حسینی جنگ طلبی نیست از مدینه تا کربلا یک کلمه، جمله و یا واژه نمی توان پیدا کرد که در آن صحبت از جنگ به میان باشد هر چه هست صلح و دعوت به یگانگی خدا است، قیام امام حسین(ع) و یارانش فریاد آزادی بود که ای اهالی شیعه اگر دین ندارید حداقل آزاده بوده و انسانیت داشته باشید، در تعزیه ها، قصه ها و ادبیات دینی در خطبه های حضرت زینب(س) چیزی جز زیبایی نیست.

طرفداری دشمن از جناح ها غیر مصلحتی است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه گفتمان انقلاب اسلامی انتظار، امید و مقاومت است، ابراز داشت: اگر کسی شب را صبح کند و صدای برادر مسلمان خود را بشنود که به دادم برسید و او اجابت نکند مسلمان نیست و هر زمان که از این گفتمان فاصله بگیریم دشمن در بازی های سیاسی خودش نیروهای انقلابی که باید منسجم و در کنار هم باشند را مقابل هم قرار می دهد.

سوقندی در ادامه تصریح کرد: دشمن با ایجاد تفرقه و دو دستگی و اختلاف برای ما مرجع تقلید معین می کند که باید گفت استکبار هیچگاه خیرخواه کشورهای مسلمان نیست و باید دین خود را از عالمان دینی، تشییع و شهدا دریافت کنیم و نه استکباری که می خواهد ما را از ارزش های خود برگرداند.

وی با بیان اینکه دشمن در طراحی های خود جای دوست و دشمن را عوض می کند، گفت: به جای آنکه انقلابی ها در کنار یکدیگر قرار گیرند دشمن آنها را در بازی سیاسی و طراحی میدانی مقابل هم قرار می دهد کما اینکه مشاهده می کنیم برخی فرزندان انقلاب به جای آنکه متحد شوند در برابر دشمن از نفاق چهره مطلوب می سازند.

گفتمان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی بر محوریت عدالت است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه گفتمان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی به نسبت نظریه و گپ حالت تدافعی نداشته بلکه با حالت تهاجمی به نسبت سایر حرف ها غالب شده و سایر تئوری ها و رقبا را به چالش می کشد، ابراز داشت: در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد گفتمان وجود دارد گفتمان های سیاسی مانند باران تند سیل ایجاد می کند که باید گفت تحولات سیاسی در انتخابات موقتی است، گفتمان اقتصادی نیز میان مدت بوده و تنها گفتمان فرهنگی پایدار و ماندگار خواهد بود و اگر گفتمان های سیاسی و اقتصادی بر مبنای گفتمان های فرهنگی شکل گیرد به همان میزان پایدار و ماندگار می شوند.

سوقندی در ادامه تصریح کرد: دشمن با ترور شخصیت های علمی و نخبه و افرادی که در عرصه جنگ و دفاع مقدس بهترین سرمایه های کشور محسوب می شدند، می خواهد تا چهره متفاوتی از نفاق را عرضه کند چرا که انقلاب اسلامی، نظام سلطه، استکبار و لیبرالیسم را به چالش می کشد چون برپایه عدالت بنا شده است.

وی افزود: هر کسی از ظن خود یار نمی شود بلکه با ایجاد گفتمان اندیشه ها به هم نزدیک می شود که باید گفت با بنر زدن و کارهای ظاهری نمی توان گفتمان ایجاد کرد که در واقع گفتمان یک نظام فرهنگی مبتنی بر اغنای ذهن است لذا با بازتولید و باز توضیح اندیشه گفتمان فرهنگ انقلاب اسلامی تشکیل می شود.

اجرای تواشیح، تعزیه، شعرخوانی و تجلیل از هنرمندان انقلاب اسلامی از جمله برنامه های این مراسم بود.