بیشترین سرانه دریافتی شهرداری خوزستان ۶۳.۵ میلیون ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی شامگاه امروز در نشست معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزیر کشور با شهرداران و دهیاران خوزستان در اهواز اظهار کرد: مساحت استان خوزستان ۴۶ هزار و ۵۷ کیلومتر مربع هست که ۲۷ شهرستان و ۷۶ شهر نیز دارد. همچنین جمعیت استان خوزستان بر اساس سرشماری سال ۹۰ نیز چهار میلیون و ۵۳۱ هزار و ۷۳۰ هزار نفر و در سرشماری سال قبل نیز چهار میلیون و ۷۱۰ هزار نفر است.

وی با اعلام اینکه ۴۹۴ عضو شورای شهر و ۱۶ عضو در شورای منحل شده در خوزستان داریم، بیان کرد: سرانه فضای سبز عمومی استان،۸.۷۱ مترمربع و در سطح ۵۰ درصد هستیم.

سرپرست اداره کل امور شهری استانداری خوزستان خبر داد: کمترین سرانه دریافتی شهرداری شهرهای خوزستان یک میلیون و ۵۷۰ هزار و بیشترین سرانه ۶۳ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال است ضمن اینکه تعداد ۷۶ شهرداری در خوزستان داریم.

صدیقی بیان کرد: تشکیل تیم های تخصصی رسیدگی به فعالیت های مختلف خدمات شهری، اداری و نوسازی، ایجاد سامانه یکپارچه پرسنلی و کارگزینی در استان، به روز رسانی سامانه شهرداری های استان، اجرای دستورالعمل تهیه برنامه پنج ساله توسعه شهرداری ها برابر دستورالعمل ابلاغی از وزارت کشور، اجرای طرح های مطالعاتی ایمنی و ترافیک با اولویت شهرداری های بالای ۵۰ هزار نفر در گام اول، ادامه اجرای طرح جامع آموزش شهرداران و بازدیدهای دوره ای از شهرداری ها توسط تیم کارشناسی در بازه های ۶ ماه نیز از دیگر اقدامات برای سال جاری است.

وی یادآور شد: پیگیری تامین ماشین آلات ایمنی و آتش نشانی، خدماتی و عمرانی شهرداری های استان، اختصاص سهمیه قیر، تامین اتوبوس بری ناوگانی اتوبوسرانی، لحاظ پیشنهادات در راستای توزیع قانون مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ آیین نامه جدید حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان آنها نیز جزو پیشنهادات این اداره کل است.