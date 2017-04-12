به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، خدیجه گرشاسبی بیان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه شعار سال، امسال بانوان فرهیخته باید تمام تلاش خود را در زمینه اقتصاد مقاومتی و تولید فکر و اشتغال نیروهای کارامد به‌ کار گیرند تا از اسیب های اجتماعی جلوگیری شود و جامعه ای رو به رشد و پویا داشته باشیم.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان بوشهر افزود: اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته با تشکیل جلسات در سال جاری تلاش می‌کند تا معضلات اجتماعی را رصد کرده و برای پیشگیری از آنان در حد امکان اقدام کنند.

وی اشاره کرد: جمعیت بانوان فرهیخته باید سبک زندگی اسلامی را به آحاد مردم آموزش دهند تا از اسراف و تبذیر در زندگی خانواده ها جلوگیری شود و اقتصاد و میانه روی در زندگی باعث نظم در زندگی خانوادگی شود.