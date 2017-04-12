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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۵۳

در راستای رصد معضلات اجتماعی؛

اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته استان بوشهر تشکیل می‌شود

اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته استان بوشهر تشکیل می‌شود

بوشهر - دبیر جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان بوشهر گفت: اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته استان بوشهر در راستای رصد معضلات اجتماعی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، خدیجه گرشاسبی بیان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه شعار سال، امسال بانوان فرهیخته باید تمام تلاش خود را در زمینه اقتصاد مقاومتی و تولید فکر و اشتغال نیروهای کارامد به‌ کار گیرند تا از اسیب های اجتماعی جلوگیری شود و جامعه ای رو به رشد و پویا داشته باشیم.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان بوشهر افزود: اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته با تشکیل جلسات در سال جاری تلاش می‌کند تا معضلات اجتماعی را رصد کرده و برای پیشگیری از آنان در حد امکان اقدام کنند.

وی اشاره کرد: جمعیت بانوان فرهیخته باید سبک زندگی اسلامی را به آحاد مردم آموزش دهند تا از اسراف و تبذیر در زندگی خانواده ها جلوگیری شود و اقتصاد و میانه روی در زندگی باعث نظم در زندگی خانوادگی شود.

کد مطلب 3951406

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