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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی لرستان:

۵۸ تیم لرستان به مرحله دوم لیگ علمی بین‌المللی «پایا» راه یافت

۵۸ تیم لرستان به مرحله دوم لیگ علمی بین‌المللی «پایا» راه یافت

خرم آباد - مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی لرستان از راه یابی ۵۸ تیم این استان به مرحله دوم لیگ علمی بین المللی «پایا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید زین‌العابدین حسینی در سخنانی اظهار داشت: از ۱۴۳ تیم دانش آموزان لرستانی که در لیگ علمی بین‌المللی پایا شرکت کردند ۵۸ تیم به مرحله دوم راه یافت.

وی عنوان کرد: لیگ علمی بین‌المللی پایا در سه مرحله در پایه‌های ششم تا دهم با عناوین لیگ علمی علوم پایه، علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی و لیگ پژوهشی برگزار می‌شود.

 مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی لرستان افزود: این لیگ با رویکرد تغییر نگرش دانش آموزان از دانش محض به دانش عملی و میان‌رشته‌ای و ترویج روحیه پژوهشی و پرسشگری، در کنار کار گروهی است.

حسینی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۴۳ تیم از لرستان در این مسابقه شرکت کردند، بیان کرد: برگزاری آزمون مرحله مقدماتی در سه بخش مطالعه پیش‌آزمون توسط هر یک از اعضای گروه به‌صورت مستقل از دیگران، پاسخ‌گویی به سؤالات تستی عمومی ۵ گزینه‌ای از مطالب کتاب‌های درسی به‌صورت گروهی و پاسخ‌گویی به سؤالات پنج گزینه‌ای اختصاصی از مطالب پیش‌آزمون‌ها به‌صورت گروهی بدون جمع‌آوری پیش‌آزمون برگزار شد.

وی بابیان اینکه ۵۸ تیم به مرحله دوم راه یافت، عنوان کرد: از این تعداد ۳۴ تیم دختر و مابقی تیم‌ها پسر بودند.

 مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی لرستان در رابطه با تفکیک شهرستانی راه‌یافتگان به مرحله دوم، تصریح کرد: ۲۴ تیم از شهرستان خرم‌آباد، ۲۲ تیم از شهرستان بروجرد، ۹ تیم از دورود، و سه تیم از شهرستان ازنا به مرحله دوم راه یافتند.

حسینی بابیان اینکه مرحله سوم این لیگ تابستان سال جاری برگزارمی شود، افزود: ۴۲ تیم در لیگ علوم پایه، ۲ تیم در لیگ علوم انسانی، ۲ تیم در لیگ پژوهشی، سه تیم در لیگ علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی، سه تیم در لیگ علوم ریاضی و ۶ تیم در لیگ علوم تجربی به مرحله دوم که در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار می‌شود راه یافتند.

کد مطلب 3951423

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