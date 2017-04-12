به گزارش خبرگزاری مهر، سید زین‌العابدین حسینی در سخنانی اظهار داشت: از ۱۴۳ تیم دانش آموزان لرستانی که در لیگ علمی بین‌المللی پایا شرکت کردند ۵۸ تیم به مرحله دوم راه یافت.

وی عنوان کرد: لیگ علمی بین‌المللی پایا در سه مرحله در پایه‌های ششم تا دهم با عناوین لیگ علمی علوم پایه، علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی و لیگ پژوهشی برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی لرستان افزود: این لیگ با رویکرد تغییر نگرش دانش آموزان از دانش محض به دانش عملی و میان‌رشته‌ای و ترویج روحیه پژوهشی و پرسشگری، در کنار کار گروهی است.

حسینی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۴۳ تیم از لرستان در این مسابقه شرکت کردند، بیان کرد: برگزاری آزمون مرحله مقدماتی در سه بخش مطالعه پیش‌آزمون توسط هر یک از اعضای گروه به‌صورت مستقل از دیگران، پاسخ‌گویی به سؤالات تستی عمومی ۵ گزینه‌ای از مطالب کتاب‌های درسی به‌صورت گروهی و پاسخ‌گویی به سؤالات پنج گزینه‌ای اختصاصی از مطالب پیش‌آزمون‌ها به‌صورت گروهی بدون جمع‌آوری پیش‌آزمون برگزار شد.

وی بابیان اینکه ۵۸ تیم به مرحله دوم راه یافت، عنوان کرد: از این تعداد ۳۴ تیم دختر و مابقی تیم‌ها پسر بودند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی لرستان در رابطه با تفکیک شهرستانی راه‌یافتگان به مرحله دوم، تصریح کرد: ۲۴ تیم از شهرستان خرم‌آباد، ۲۲ تیم از شهرستان بروجرد، ۹ تیم از دورود، و سه تیم از شهرستان ازنا به مرحله دوم راه یافتند.

حسینی بابیان اینکه مرحله سوم این لیگ تابستان سال جاری برگزارمی شود، افزود: ۴۲ تیم در لیگ علوم پایه، ۲ تیم در لیگ علوم انسانی، ۲ تیم در لیگ پژوهشی، سه تیم در لیگ علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی، سه تیم در لیگ علوم ریاضی و ۶ تیم در لیگ علوم تجربی به مرحله دوم که در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار می‌شود راه یافتند.