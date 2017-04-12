رتبه نخست آذربایجان شرقی در جذب خیرین مدرسه ساز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: در سال ۷۸ اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز و در سال ۹۵ جشنواره هجدهم برگزار شده است که در این ۱۸ دوره بش از ۵۲۰ میلیارد ریال برای احداث مدرسه و توسعه های فضای آموزشی کمک کرده اند که ۳۷ درصد از این کمک ها در طول سه سال گذشته صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته آذربایجان شرقی رتبه نخست را در جذب خیرین مدرسه ساز کسب کرده است.

عیدی خاطرنشان ساخت: ۷۸ پروژه خیرین در استان متوقف شده است که برای تکمیل این پروژه ها ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.