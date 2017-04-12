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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۲۲

مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی خبر داد:

رتبه نخست آذربایجان شرقی در جذب خیرین مدرسه ساز

رتبه نخست آذربایجان شرقی در جذب خیرین مدرسه ساز

تبریز - مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی از رتبه نخست آذربایجان شرقی در جذب خیرین مدرسه ساز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: در سال ۷۸ اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز و در سال ۹۵ جشنواره هجدهم برگزار شده است که در این ۱۸ دوره بش از ۵۲۰ میلیارد ریال برای احداث مدرسه و توسعه های فضای آموزشی کمک کرده اند که ۳۷ درصد از این کمک ها در طول سه سال گذشته صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته آذربایجان شرقی رتبه نخست را در جذب خیرین مدرسه ساز کسب کرده است.

عیدی خاطرنشان ساخت: ۷۸ پروژه خیرین در استان متوقف شده است که برای تکمیل این پروژه ها ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

کد مطلب 3951424

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