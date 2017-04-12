معاینه ۲ هزار جسد توسط «دادپزشک» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا نظیفی با بیان اینکه طرح داد پزشک با هدف صدور سریع گواهی فوت از ارجاع غیرضروری جسد به پزشکی قانونی جلوگیری می کند اظهار داشت: دادپزشک با پذیرش اجساد از ارجاع غیر ضروری متوفیان به سیستم قضائی و پزشکی قانونی جلوگیری می کند.

وی تاکید کرد: این طرح با خدمت رسانی بهتر و سریع تر به مردم موجب کاهش تالم مراجعه کنندگان، کاستن از تشریفات اداری و نیز کاهش ورودی به دستگاه قضایی شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان بیان داشت: هم اکنون در برخی از مناطق دریافت گواهی فوت و دفن با مشکلاتی همراه است و اجساد برای صدور این گواهی به پزشکی قانونی ارجاع می شود که اتلاف وقت را به دنبال دارد.

نظیمی اظهار داشت: با اجرای این طرح، پزشکانی که تخصص پزشکی قانونی دارند، می توانند گواهی فوت صادر و از اعزام مواردی که ضرورت ندارد به پزشکی قانونی جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح می توان آمار دقیقی و علمی در زمینه علت فوت در کشور حاصل کرد تا از این آمار در زمینه پیشگیری استفاده کرد، بیان داشت: دادپزشکان، در واقع پزشکان متخصص و کارشناسان آموزش دیده ای به شمار می آیند که نسبت به مشاوره به مراکز درمانی و کادر پزشکی و نیز معاینات اجساد و صدور جواز دفن اقدام می کنند، این افراد در صورت تشخیص فوت طبیعی و غیرضروری بودن ارجاع اجساد به تالارهای تشریح و تعیین دقیق علت فوت برای متوفی جواز دفن صادر می کنند.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان اظهار داشت: طرح دادپزشک از ابتدای سال ۱۳۹۴ در استان لرستان آغاز شده که با اجرای آن از بخش قابل توجهی از ارجاعات بی مورد به تالارهای تشریح جلوگیری شد؛ به نحوی که از فروردین تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۵ تعداد ۲ هزار و ۴۰ جسد توسط دادپزشک معاینه و برای آنها جواز دفن صادر شد.

نظیفی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه در بسیاری از فوت هایی که رخ می دهد سیمای مرگ و علت آنها مشخص نیست، طی توافقی که بین سازمان پزشکی قانونی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت مقرر شد تا صدور جواز دفن سامان دهی شود.

وی با اشاره به اینکه متولی اجرای طرح دادپزشک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی است، گفت : یکی از اقدامات آموزش پزشکان برای معاینه صحیح و بررسی مدارک و تشخیص دقیق علت فوت و به تبع آن جلوگیری از ارجاع بی مورد پرونده به دستگاه قضایی است و اگر جواز دفن صادر می شود باید مولفه هایی داشته باشد و به درستی تکمیل شود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه پزشکان در بیمارستان اگر توانستند گواهی فوت اصولی صادر کنند، جواز دفن صادر می شود، تصریح کرد: در مواردی که پزشک در صدور تایید مرگ طبیعی مردد بود یا نتوانست به درستی تشخیص دهد و اگر در مشورت به این نتیجه رسیدند که پرونده باید به پزشکی قانونی ارجاع شود، جسد طی مراحل قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می دهند.

نظیفی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی باید گفت که یک دادپزشک باید با کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، تشخیص هویت، ترومالوژی، سم‌شناسی و داروهای مخدر و توهم‌زا به‌صورت تخصصی آشنا باشد و در صورتی می‌تواند گواهی فوت صادر کند که علت مرگ مشخص و عامل آن طبیعی باشد، آثار تروما و جنایت مشاهده نشود و ضمن احراز هویت، خانواده متوفی نیز شکایتی نداشته باشند.