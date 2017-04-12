به گزارش خبرگزاری مهر، مراد روشنی در کارگروه اشتغال اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان اظهار داشت: واقعیت این است که ما به تناسب مسائل و مشکلاتی که داریم باید برنامه ریزی دقیق و منسجمی برای پیگیری بحث آمار دقیق بیکاران استان انجام دهیم که بدون برنامه ریزی هیچ کاری قابل اجرا نیست.

وی افزود: برای تهیه آمار باید مشخص شود که از هر خانواده شاهد و ایثارگر چند نفر جذب کار شده اند و چه تعداد از خانواده ها تاکنون هیچگونه جذبی نداشته اند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان گفت: منابع محدودی که بنیاد شهید در اختیار دارد پاسخگوی نیاز خانواده های شاهد و ایثارگر نیست و باید با جدیت بیشتر و استفاده از منابع موجود بحث اشتغال که یکی از دغدغه های اصلی بنیاد شهید است را به سرانجام رسانیم و در این مسیر از هرگونه غلو و وعده بی جا پرهیز شود و خیلی شفاف و صادقانه و براساس قوانین و هرآنچه که در اختیار داریم جوابگو باشیم.

روشنی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، گفت: انتظار می رود که در سال جاری جشنواره دو سالانه کارآفرینان شاهد و ایثارگر را در استان برگزار شود و تلاش کنیم در سال تولید و اشتغال در عمل به این دستور دستگاه برتر باشیم.