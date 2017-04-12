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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۳۹

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان:

هدف اعتکاف تقویت معنویت در جامعه و نسل جوان است

هدف اعتکاف تقویت معنویت در جامعه و نسل جوان است

خرم آباد - معاون فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: هدف اعتکاف تقویت معنویت در جامعه و نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و حسین فلاحی‌اصل در آیین معنوی اعتکاف دانشجویی در مسجد فاطمه زهرا (س) سایت مرکزی دانشگاه لرستان اظهار داشت:اعتکاف ترکیبی از چند عبادت است و هدف اعتکاف تقویت معنویت در جامعه است.

وی ادامه داد: درست است که امروز تکنولوژی دستاوردهای خوبی برای بشریت داشته است اما یکی از آسیب‌هایش دوری جستن انسان از معنویت است»

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان افزود: آیین‌های دینی معنوی هم‌چون اعتکاف معنویت را در وجود انسان تقویت می‌کنند.

حجت الاسلام فلاحی اصل خطاب به دانشجویان معتکف گفت:اعتکاف فرصتی خوبی است برای اینکه انسان با خودش خلوت کند و به مبارزه با نفس برود.

وی بیان کرد: خلوت کردن با خویشتن بسیار مهم و سخت است؛ زیرا انسان باید در لحظه‌ خلوت با خویش، خود را از همه وابستگی‌های فکری محیطی رها کند و فقط با خدای خود، به راز و نیاز بپردازد.

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان تأکید کرد بازگشت به خویشتن مبارزه با هواهای نفسانی و نوعی جهاد اکبر است.

کد مطلب 3951435

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