هدف اعتکاف تقویت معنویت در جامعه و نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و حسین فلاحیاصل در آیین معنوی اعتکاف دانشجویی در مسجد فاطمه زهرا (س) سایت مرکزی دانشگاه لرستان اظهار داشت:اعتکاف ترکیبی از چند عبادت است و هدف اعتکاف تقویت معنویت در جامعه است.
وی ادامه داد: درست است که امروز تکنولوژی دستاوردهای خوبی برای بشریت داشته است اما یکی از آسیبهایش دوری جستن انسان از معنویت است»
معاون فرهنگی دانشگاه لرستان افزود: آیینهای دینی معنوی همچون اعتکاف معنویت را در وجود انسان تقویت میکنند.
حجت الاسلام فلاحی اصل خطاب به دانشجویان معتکف گفت:اعتکاف فرصتی خوبی است برای اینکه انسان با خودش خلوت کند و به مبارزه با نفس برود.
وی بیان کرد: خلوت کردن با خویشتن بسیار مهم و سخت است؛ زیرا انسان باید در لحظه خلوت با خویش، خود را از همه وابستگیهای فکری محیطی رها کند و فقط با خدای خود، به راز و نیاز بپردازد.
معاون فرهنگی دانشگاه لرستان تأکید کرد بازگشت به خویشتن مبارزه با هواهای نفسانی و نوعی جهاد اکبر است.
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