به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در آخرین پست تلگرامی خود نوشت:



در جلسه امروز شورای نگهبان دستور اول مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس به مجلس اعلام شد.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة ۶۶/۱۳۱۷مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶

لایحه تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۳/۰۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



تذکر:

_ در ماده ۲۳، عبارت «مرجع قضائی صالحه» به عبارت «مراجع قضائی صالحه» اصلاح شود.



همچنین اساسنامه ارسالی از سوی دولت بررسی شد که به شرح ذیل اعلام نظر شد:

معاون اول محترم رئیس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة ۵۳۵۴۷/۱۶۶۳۳مورخ ۲۵/۱۲/۹۵

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ از این جهت که مشخص نیست اساسنامه شرکت دولتی وابسته به سازمان مذکور به وسیله چه مرجعی تصویب می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



علاوه بر این به دلیل استعفای جناب آقای رئیسی از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، اعضا حاضر جناب آقای محسنی اژه ای را به عنوان عضو جدید این هیات انتخاب کردند.