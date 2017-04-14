یوسف شاطرزاده ادامه دهنده راه سرگروه فقید کاراته

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای نوجوانان قهرمانی کشور تحت عنوان مرحله نخست از رقابتهای انتخابی تیم ملی در حالی در قم آغاز شد که یک کاراته کای نام آشنا وارد تاتامی شد و با شکست همه رقبا تا کسب عنوان قهرمانی پیش رفت و در نهایت به مدال برنز دست پیدا کرد.

نوع مبارزه و نحوه اجرای تکنیک این نوجوان با آتیه برای علاقمندان به کاراته حاضر در سالن حیدریان قم آشنا و یادآور خاطرات مبارزات سرگروه فقید تیم ملی بود. «یوسف» پسر ۱۴ ساله مرحوم «علی شاطرزاده» جا پای پدر گذاشته است. او به عنوان نماینده استان اصفهان وارد مسابقات شد و در حال هموار کردن راه ورود به اردوی تیم ملی و تکرار افتخارات پدر روی تاتامی جهانی و آسیایی است.

مرحوم شاطرزاده ۲۲ تیرماه ۱۳۸۹ براثر ضایعه مغزی دارفانی را وداع گفت و اکنون یوسف پسرش، یاد و خاطره پدر پرافتخار و با اخلاق را در ذهن ها تداعی می کند.

رقابتهای کاراته انتخابی تیم ملی در رده های سنی نوجوانان و جوانان در قم جریان دارد.