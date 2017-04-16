۵۰ صنعت متقاضی حضور اساتید در قالب فرصت مطالعاتی هستند

دکتر محمد سعید سیف، مدیر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق تفاهماتی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم شده قرار است اساتید دوره فرصت مطالعاتی خود را در صنعت بگذرانند.

وی با بیان اینکه این اقدام برای ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه است، خاطرنشان کرد: در طرح پسادکتری عملا دانشجویان می توانند یک سال در صنایع مختلف مشغول به کار و مطالعه و تحقیق شوند.

وی ادامه داد: بر طبق این تفاهمات وزارتین، حق الزحمه ای از طریق واحد های صنعتی برای این اساتید فراهم می شود و در صورت امکان هم اشتغال ادامه پیدا می کند تا با طرح های پژوهشی همکاری کنند.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم عنوان کرد: این اساتید از طرف دانشگاه محل خدمت خود مامور می شوند تا در صنعت مورد نظر تجربه کسب کنند.

به گفته سیف، در این صورت ضمن آشنایی اساتید با این پروژه ها حقوقی نیز دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر وزارت صنعت اعلام کرده که تا کنون ۵۰ صنعت مختلف در کشور متقاضی حضور این اساتید در صنعتشان هستند؛ این درخواست ها به دانشگاهها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این صورت اساتید می توانند با توجه به تخصص خود یکی از این صنایع را انتخاب کنند و دوره فرصت مطالعاتی را بگذرانند.