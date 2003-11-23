مبارزه با خشونت عليه زنان اولويت برتر جهاني است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازمركزاطلاعات سازمان ملل ، صندوق زنان سازمان ملل (UNIFEM) اعلام كرد: تلاش براي براندازي خشونت عليه زنان درموارد و مقياس هاي گوناگون بايد ادامه يابد و اين امربايداولين اولويت درجهان را به خود اختصاص دهد.

"نولن هيزر" مديراجرايي اين صندوق طي گزارشي كه در نيويورك ارائه داد، اظهارداشت: "ريشه كن كردن خشونت عليه زنان يك اولويت مهم جهاني است و نه يك برنامه عادي. ما معتقديم هرگونه خشونت عليه زنان بايد برطرف شود."

خانم هيزر درادامه اظهار داشت:" ما درصدد هستيم برنامه هايي اجرا نماييم كه تاثير مهم خشونت عليه زنان را بر خانواده و كل اجتماع نشان دهد. اگر چه در طول دهه گذشته به نظر مي رسد زنان بسيار آزادترشده اند.

وي ضمن خاطرنشان كردن اين موضوع كه زنان داراي قدرتي هستند كه مي توانند جامعه را تغيير دهند و خود در راه خشونت زدايي گام بردارند، تصريح كرد: "زنان در اين راستا نياز به شغل، درآمد، قدرت و تحصيلات دارند."

لازم به ذكر است طبق آمارهاي صندوق زنان سازمان ملل حداقل 45 كشورقوانين ويژه اي براي جلوگيري از خشونت خانگي دارند و21 كشور درحال تصويب قوانيني در اين زمينه هستند و ديگر كشورها نيزهنوزگامي دراين راه برنداشته اند.

