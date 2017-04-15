جهانگیری در انتخابات ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسحاق جهانگیری در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد و در انتخابات ثبت نام کرد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
جهانگیری در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ساسحاق جهانگیری در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد و در انتخابات ثبت نام کرد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
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