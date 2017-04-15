جهانگیری در انتخابات ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسحاق جهانگیری در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد و در انتخابات ثبت نام کرد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.