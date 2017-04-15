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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

 در آخرین روز نام نویسی در انتخابات؛

جهانگیری در انتخابات ثبت نام کرد

جهانگیری در انتخابات ثبت نام کرد

جهانگیری در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسحاق جهانگیری در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد و در انتخابات ثبت نام کرد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3952159

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    نظرات

    • حقگو IR ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      رییس جمهور چه کار کرد که حالا معاونش انجام دهد

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