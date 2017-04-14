به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، کانال‌های بورسی تلگرام این روزها دیگر به جزء انکارناپذیر و بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه تبدیل شده‌اند که از جهات مثبت و منفی، اثرات مختلفی بر معاملات بازار سرمایه داشته‌اند، تا جایی که برخی این اثرات را مثبت و در مقابل برخی معتقدند شبکه‌های مجازی از جمله کانال‌های تلگرامی، غیرقانونی و بدون مجوز هستند.

از این رو به نظر می‌رسد آگاهی و اطلاع‌رسانی در خصوص استفاده از کانال‌های بورسی تلگرام می‌تواند مشکلات بسیاری را در این زمینه برطرف کند که بر این اساس جلسه آزاداندیشی با موضوع نقش رسانه‌های اجتماعی در بازارهای مالی، به همت انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه عصر یکشنبه آینده، ۲۷ فرودین در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران بین سالن مبنا و خلیج‌فارس برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ نشست‌های آزاد اندیشی برای نخستین بار در تاریخ برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار می‌شود و به این ترتیب اهالی بازار سرمایه، عموم مردم، صاحبان فکر و اندیشه و دانشگاهیان می‌توانند با حضور در این نشستها به تبادل اطلاعات بپردازند. همچنین در حاشیه این جلسات کارگاههای آموزشی برگزار خواهد شد که به صورت پرسش و پاسخ است.