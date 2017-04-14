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۲۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

نشست روش های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود

نشست روش های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود

نشست روش های پیشگیری از اعتیاد روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مشاوره دانشگاه نشست روش های پیشگیری از اعتیاد را با حضور دکتر نارنجیها  روزدوشنبه ۲۸  فروردین ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ در تالار مولوی برگزار می کند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان نیز پیش از این از اجرای طرح «پیام» در ۵۱ دانشگاه کشور در سال جدید خبر داده بود که براساس این طرح،  از مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه ها پیشگیری می شود.

این طرح در راستای سیاست های کشور برای مقابله با آسیب های اجتماعی تدوین و تهیه شده است.

کد مطلب 3952184
زهرا سیفی

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