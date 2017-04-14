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۲۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

بخشدار ویژه خارگ خبر داد؛

تبلیغات فضای مجازی نامزدهای انتخاباتی در خارگ رصد می‌شود

تبلیغات فضای مجازی نامزدهای انتخاباتی در خارگ رصد می‌شود

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ گفت: تبلیغات فضای مجازی نامزدهای انتخاباتی در خارگ رصد می‌شود.

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات اولیه در خصوص ساماندهی انتخابات در سطح جزیره خارگ صورت گرفته است.

وی افزود: از سوی مدیرکل امنیتی وزارت کشور دستورالعمل کاملی درباره تبلیغات در فضای مجازی تهیه شده که در آن به جز به تشریح کامل شرایط، وظایف و ... در آن تشریح شده است.

رضایی تصریح کرد: هر کدام از ستادهای انتخاباتی نامزدها که بنا دارند کار تبلیغاتی انجام دهند باید دقیقا آن کانالی که می‌خواهند در فضای مجازی ایجاد کنند با شناسه مشخص باشد و این موضوع طبق آن دستورالعمل انجام می‌شود.

نماینده عالی دولت در جزیره خارگ با اشاره به رصد فضای مجازی در جزیره خارگ گفت: ستادهای تبلیغاتی نامزدها مکلف هستند تبلیغات خود را در فضای مجاری ساماندهی کنند، در غیر این صورت برخوردهای لازم از سوی ستاد انتخابات بخش ویژه خارگ صورت می گیرد.

کد مطلب 3952272

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