محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات اولیه در خصوص ساماندهی انتخابات در سطح جزیره خارگ صورت گرفته است.
وی افزود: از سوی مدیرکل امنیتی وزارت کشور دستورالعمل کاملی درباره تبلیغات در فضای مجازی تهیه شده که در آن به جز به تشریح کامل شرایط، وظایف و ... در آن تشریح شده است.
رضایی تصریح کرد: هر کدام از ستادهای انتخاباتی نامزدها که بنا دارند کار تبلیغاتی انجام دهند باید دقیقا آن کانالی که میخواهند در فضای مجازی ایجاد کنند با شناسه مشخص باشد و این موضوع طبق آن دستورالعمل انجام میشود.
نماینده عالی دولت در جزیره خارگ با اشاره به رصد فضای مجازی در جزیره خارگ گفت: ستادهای تبلیغاتی نامزدها مکلف هستند تبلیغات خود را در فضای مجاری ساماندهی کنند، در غیر این صورت برخوردهای لازم از سوی ستاد انتخابات بخش ویژه خارگ صورت می گیرد.
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