هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهریار انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: هیات اجرایی ریاست جمهوری شهرستان شهریار از بین ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان تعیین شد.

وی گفت: احمد فرجی، مسعود باغبانی، عادل تقوی، حسین جعفری، احمد اسدی ، علی شیر علی بیگی ، حسن مرادی، مهدی آخوند حفیظی و سعید شهریاری به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

فرماندار شهریار گفت: تعامل هیات های اجرایی و نظارت شهرستان شهریار برای برگزاری انتخابات قانونی در فضای آرام بسیار خوب است.

وی افزود: باید همه با هم فارغ از جناح بندی های سیاسی زمینه توسعه و رشد شهرستان و کشور را با برگزاری انتخاباتی باشکوه فراهم کنیم.

ناجی اظهار کرد: در فضای آرام و بی تنش، مردم بهتر و راحت تر می توانند نامزد اصلح را انتخاب کنند.

بر اساس این گزارش، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز ۲۹ اردیبهشت امسال برگزار می شود.