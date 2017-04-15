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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان شهریار:

هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهریار انتخاب شدند

هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهریار انتخاب شدند

دماوند- رییس حوزه انتخابیه شهرستان شهریار اسامی اعضا هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: هیات اجرایی ریاست جمهوری شهرستان شهریار از بین ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان تعیین شد.

وی گفت: احمد فرجی، مسعود باغبانی، عادل تقوی، حسین جعفری، احمد اسدی ، علی شیر علی بیگی ، حسن مرادی، مهدی آخوند حفیظی و سعید شهریاری به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

فرماندار شهریار گفت: تعامل هیات های اجرایی و نظارت شهرستان شهریار برای برگزاری انتخابات قانونی در فضای آرام بسیار خوب است.

وی افزود: باید همه با هم فارغ از جناح بندی های سیاسی زمینه توسعه و رشد شهرستان و کشور را با برگزاری انتخاباتی باشکوه فراهم کنیم.

ناجی اظهار کرد: در فضای آرام و بی تنش، مردم بهتر و راحت تر می توانند نامزد اصلح را انتخاب کنند.

بر اساس این گزارش، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز ۲۹ اردیبهشت امسال برگزار می شود.

کد مطلب 3952386

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