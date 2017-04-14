تأیید صلاحیت افرادی که به فساد اشتهار دارند خیانت به نظام است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد عبدالله‌زاده پاشاکی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: انتخابات در کشور ما نه تنها نماد مردم سالاری دینی است بلکه حضور گسترده مردم در این امر مهم، همواره به دشمنان نشان داده که برخلاف ادعاهایشان، در کشور ما آزادی و دموکراسی وجود دارد.

وی با بیان اینکه انتخاب افراد اصلح امری مهم است، تصریح کرد: در اهمیت انتخابات همان بس که رهبر معظم انقلاب فرموده اند در مقابل کسانی که بخواهند با رای مردم مخالفت و مقابله کنند، می ایستم و به همین دلیل است که مردم نیز باید در انتخابات با بینش درست، بهترین فرد را انتخاب کنند.

امام جمعه موقت رشت افزود: خواسته نظام حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای است و هرچه این حضور پرشور تر باشد، دشمنان ناامید تر خواهند شد.

حجت الاسلام عبدالله زاده پاشاکی در ادامه با تأکید بر لزوم انتخاب افراد انقلابی گفت: تمامی مسئولان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و همین انتخابات است که نظام را پابرجا نگه داشته از این رو مردم نیز باید توجه کنند که در انتخاب افراد، شاخصه انقلابی بودن را بر هرچیز دیگر ارجح بدانند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره شاخص های دولت انقلابی تصریح کرد: دولت انقلابی گفتمان و آرمان های انقلاب را سرلوحه کارهای خود قرار داده و با قانون گرایی و مدیریت جهادی، به دنبال حفظ ارزش های انقلاب که شامل اجرای اقتصاد مقاومتی، توجه به محرومان و مقابله با اشرافی گری است بپردازد.

امام جمعه موقت رشت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه متأسفانه بعضی از شعارها در عمل اجرایی نمی شود اظهار کرد: مهمترین ویژگی دولت انقلابی، استکبارستیزی است و دولت استکبار ستیز فتنه ۸۸ را خط قرمز خود قرار داده و از دادن پست های مدیریتی به فتنه گران پرهیز می کند.

حجت الاسلام عبدالله زاده پاشاکی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات گفت: تأیید صلاحیت افرادی که به فساد اخلاقی، اقتصادی و... اشتهار دارند، خیانت به انقلاب، نظام و مردم است چرا که افراد فاسد دغدغه خدمت به مردم ندارند.

وی تأکید کرد: تأیید صلاحیت افراد بدون درنظر گرفتن مستندات و سوابق آنها حق بزرگی است از مردم که بر گردن تأیید کنندگان باقی می ماند و در روز قیامت باید راجع به آن پاسخگو باشند.

عکس: سید مرتضی جوانمرد