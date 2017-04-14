به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شاهرود در حالی به امامت حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه این شهر به میزبانی مدرسه قلعه برگزار شد که آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان پس از حدود دوسال میهمان این محفل بود که تقارن این سفر بلافاصله پس از دومین سفر حسن روحانی به استان ظرف یک سال گذشته با حواشی همراه بود.

مردم شاهرود به توسعه نامتوازن معترض هستند

حسن روحانی و برخی اعضای کابینه یازدهم در حالی هفته گذشته به استان سمنان سفر کرد که نه تنها امام جمعه های شاهرود و میامی در آن دعوت نبودند بلکه نماینده این شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی نیز به نشانه اعتراض نسبت به آنچه نادیده گرفتن حق شرق استان از اعتبارات و پروژه های سفر رئیس جمهور بیان شد، از حضور در این مراسم سرباز زدند و کار به جایی رسید که امام جمعه میامی در هفته گذشته و امام جمعه شاهرود امروز، تلویحا بیان داشتند که حتی از ما برای حضور در سمنان نیز دعوت نشده بود.

این ماجرا تا آنجا پیش رفت که سهم شاهرود از تمام وزرای کابینه و شخص رئیس جمهور در سفر هفته گذشته، تنها معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و چند طرح بود که پیش از این تمام آنها یا به بهره برداری رسیده بودند و یا آنقدر کم اهمیت بودند که با حضور استاندار نیز می توانستند افتتاح شوند.

شائبه دلجویی آیت الله شاهچراغی قویا رد شد

این امر اعتراض مردم شاهرود را بر انگیخت تا جایی که برخی شائبه ها از حضور آیت الله شاهچراغی برای دلجویی از مردم شاهرود خبر می داد که این امر قویا از سوی ایشان و همچنین هیئت همراه رد شد در حالی که یکی از کارکنان دفتر آیت الله شاهچراغی به خبرنگار مهر، گفت: این سفر به شاهرود پیش از سفر ریاست جمهوری برنامه ریزی شده بود و اصلا موضوعی به معنای دلجویی وجود ندارد هر چند آیت الله شاهچراغی همیشه آماده شنیدن صحبت های مردم است.

حواشی نماز جمعه اما امروز قابل توجه بود نصب هشت بنر با موضوعات مختلف خطاب به آیت الله شاهچراغی، سخنرانی دو تا سه شهروند شاهرودی درباره توسعه نامتوازن و سخنرانی کوتاه آیت الله شاهچراغی با وجود اینکه ایشان گفته بود که اصلا قصد سخنرانی ندارد همه و همه باعث شد تا خبر نماز جمعه شاهرود این هفته داغتر از همیشه مخابره شود.

بر روی بنرهایی که بر روی دیوارها نوشته شده بود: شاهرود تشنه است، مردم توسعه متوازن می خواهند، ورزشگاه ۱۵هزار نفری شاهرود چه شد؟ ورزشگاه سمنان چه؟ روستاهای شاهرود را دریابید، صنایع شاهرود نیازمند توجه مسئولان و ...

یکی از اهالی شاهرود اما در این هنگام با فریادی بلند گفت: شاهرود تشنه است تشنه کار است شاهرود را نادیده گرفته اند شما را به خدا کاری کنید. دیدید که در سفرهای رئیس جمهور چه شد؟

برای تعامل بیشتر آماده ام

آیت الله شاهچراغی اما بدون اشاره به این مسائل در پس از خطبه های نماز جمعه شاهرود خطاب به مردم گفت: می دانم که دیر به این شهرستان آمده ام و تقصیر را می پذیرم اما این بدان معنا نیست که سخن شما را نمی دانم من مایل هستم که با دایر شدن دفتر و یا شرایطی بتوانم بیشتر و بهتر با شما در ارتباط باشم و سخنان شما را بشنوم تا ان شاالله بتوانیم تعامل بهتری داشته باشیم.

پس از نماز اما چند نفر از مردم شاهرود نیز گرد آیت الله شاهچراغی جمع شده و از عدم توسعه در استان سخن گفتند که ایشان نیز با بیان اینکه سخنان شما را شنیدم محل را ترک کرد.

اعتراض مردم شاهرود به آنچه نادیده گرفتن حق آنها از دو سفر رئیس جمهور به استان بیان می شود اما در محدوده مدرسه قلعه باقی ماند و به بیرون کشیده نشد.

بیش از دو هزار نفر در نماز جمعه این هفته شاهرود شرکت کرده بودند تا جایی که حتی پاگردهای ورودی و خروجی مدرسه قلعه نیز جای ایستادن نداشتن همچنین پس از خروج مردم از مسجد میله های فلزی هدایت کننده جمعیت و مسدود کننده کوچه مدرسه قلعه توسط ماموران نیروی انتظامی جمع آوری شد.