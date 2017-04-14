نقش روسیه در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، حسین الحاج وزیر صنعت لبنان تاکید کرد: ما به توسعه روابط لبنان و روسیه در راستای منافع ملت ها و دولت های دو کشور در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تمایل داریم و از نقش روسیه در مبارزه با تروریسم قدردانی می کنیم و معتقدیم که این نقش در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه مثبت بوده است.

وی با تاکید بر حل و فصل سیاسی بحران سوریه، عنوان کرد: حل و فصل سیاسی بحران سوریه تنها راه حفظ مشروعیت در این کشور است و به گروه های تروریستی و جنایتکار اجازه نقش آفرینی در آینده سوریه نمی دهد.

وزیر صنعت لبنان ادامه داد: تنها دستاور گروه های تروریستی، تخریب سازمان یافته زیر ساخت های سوریه است به همین خاطر ما بر این باوریم که باید این تروریست ها را به طور کامل ریشه کن کرد.