لبنیات کم چرب بخورید تا کمتر دچار افسردگی شوید

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان افرادی که شیر و ماست کم چرب بیش از محصولات لبنی پرچرب مصرف می کنند کمتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.

همواره مصرف محصولات لبنی با طیف وسیعی از فواید سلامت جسمی مرتبط بوده است، اما تاثیر آن بر سلامت روان همچنان ناشناخته باقی مانده بود. حال مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که لبنیات کم چرب مصرف می کنند کمتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.

پرفسور ریوچی ناگاتومی از دانشگاه توهوکو و همکارانش در چین و ژاپن، ارتباط بین محصولات لبنی پرچرب و کم چرب را با علائم افسردگی نظیر خستگی، غم و اندوه، اضطراب، درماندگی و ناامیدی مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه شامل ۱۱۵۹ فرد بزرگسال ژاپنی بین رده سنی ۱۹ تا ۸۳ سال بود. از بین این تعداد ۸۹۷ مرد و ۲۶۲ زن مبتلا به افسردگی بودند.

محققان از شرکت کنندگان در مورد میزان مصرف ماست یا شیر پرچرب و کم چرب سوال کردند. علائم افسردگی افراد با استفاده از ۲۰ سوال متمایزکننده افراد مبتلا به افسردگی و بدون بیماری ارزیابی شد.

نتایج نشان داد افرادی که بین یک تا چهار وعده در هفته محصولات لبنی کم چرب مصرف می کردند کمتر مبتلا به افسردگی بودند. البته در این مطالعه هیچ ارتباطی بین مصرف لبنیات پرچرب و افسردگی یافت نشد.

محققان گمان می کنند اسیدچرب ترانس موجود در شیر پرچرب که با افسردگی مرتبط است، موجب از بین رفتن تاثیر ضدافسردگی ماده موجود در شیر موسوم به تریپتوفان می شود.