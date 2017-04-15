۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود/ ضرورت احیای صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح شنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی دامغان در سال جاری به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان از تهیه طرح آمایش سرزمینی در این شهرستان خبرداد و با اشاره به اینکه برای اجرای هرطرح و پروژه باید دارای برنامه باشیم، اظهار داشت: آمایش سرزمین لازمه برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای توسعه است.

وی با بیان اینکه تنها راه رشد و توسعه دامغان، وحدت مسئولان است، افزود: این مهم باید به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در رشد و توسعه بین مسئولان تقویت شود تا مردم نیز از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان و نخبگان شهرستان خواست تا با هم اندیشی و همفکری مسیر رشد دامغان را هموار کنند و تصریح کرد: این شهرستان زمینه و ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه دارد و نباید از آن غفلت کرد.

حسن بیگی با اشاره به وجود هشت میلیون جوان تحصیل‌کرده بیکار در کشور، اظهار داشت: این مهم برای کشور یک فاجعه است و زیبنده نیست که یک جوان پس از فارغ التحصیل شدن دغدغه کار داشته باشد.

وی یکی از وظایف مهم دولت را ایجاد اشتغال به ویژه جوانان تحصیل‌کرده ذکر کرد و افزود: دولتمردان باید در این راستا جدیت داشته باشند و به سادگی از کنار آن نگذرند.



نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترزیق هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت کشور با هدف احیاء و راه اندازی مجدد آنها افزود: ۸۰ درصد صنعت کشور در حال حاضر تعطیل هستند و احیاء و راه اندازی آنها نیمی از معضل بیکاری جوانان را برطرف می کند.

حسن بیگی تصریح کرد: بر اساس آمار رائه شده در حال حاضر ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که باید برای رفع این مشکل که به اقتصاد و جامعه آسیب وارد می کند فکری اساسی کرد.

وی با تقدیر از مسئولان استان در بحث تخریب ساختمان زایشگاه سابق ۱۱ محرم دامغان افزود: آزادسازی حریم آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) به عنوان یک حرکت با ارزش، آرزوی چندین ساله مردم بود که با همت مسئولان به ثمر رسید و امروز شاهد این حرکت هستیم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به صورت کاربردی مطرح و اجرا شود تا همه ثمرات این جلسات را در بخش فرهنگ شهرستان لمس کنند.