  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۲۳

نماینده مردم دامغان در مجلس:

۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود/ ضرورت احیای صنایع

۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود/ ضرورت احیای صنایع

دامغان- نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، گفت: ادامه این روند اقتصاد ملی را دچار بحران می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح شنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی دامغان در سال جاری به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان از تهیه طرح آمایش سرزمینی در این شهرستان خبرداد و با اشاره به اینکه برای اجرای هرطرح و پروژه باید دارای برنامه باشیم، اظهار داشت: آمایش سرزمین لازمه برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای توسعه است.

وی با بیان اینکه تنها راه رشد و توسعه دامغان، وحدت مسئولان است، افزود: این مهم باید به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در رشد و توسعه بین مسئولان تقویت شود تا مردم نیز از ثمرات آن بهره‌مند شوند. 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان و نخبگان شهرستان خواست تا با هم اندیشی و همفکری مسیر رشد دامغان را هموار کنند و تصریح کرد: این شهرستان زمینه و ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه دارد و نباید از آن غفلت کرد.

حسن بیگی با اشاره به وجود هشت میلیون جوان تحصیل‌کرده بیکار در کشور، اظهار داشت: این مهم برای کشور یک فاجعه است و زیبنده نیست که یک جوان پس از فارغ التحصیل شدن دغدغه کار داشته باشد. 

وی یکی از وظایف مهم دولت را ایجاد اشتغال به ویژه جوانان تحصیل‌کرده ذکر کرد و افزود: دولتمردان باید در این راستا جدیت داشته باشند و به سادگی از کنار آن نگذرند. 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترزیق هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت کشور با هدف احیاء و راه اندازی مجدد آنها افزود: ۸۰ درصد صنعت کشور در حال حاضر تعطیل هستند و احیاء و راه اندازی آنها نیمی از معضل بیکاری جوانان را برطرف می کند. 

حسن بیگی تصریح کرد: بر اساس آمار رائه شده در حال حاضر ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که باید برای رفع این مشکل که به اقتصاد و جامعه آسیب وارد می کند فکری اساسی کرد. 

وی با تقدیر از مسئولان استان در بحث تخریب ساختمان زایشگاه سابق ۱۱ محرم دامغان افزود: آزادسازی حریم آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) به عنوان یک حرکت با ارزش، آرزوی چندین ساله مردم بود که با همت مسئولان به ثمر رسید و امروز شاهد این حرکت هستیم. 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به صورت کاربردی مطرح و اجرا شود تا همه ثمرات این جلسات را در بخش فرهنگ شهرستان لمس کنند.

کد مطلب 3952550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها