حاکمیت شرکتی بیمه ها در دستور کار جلسه فردای شورای بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه یکی از ارکان بازار سرمایه را صندوق های بازنشستگی دانست و گفت: جای این صندوق ها در بازار سرمایه خالی است؛ این در حالی است که بازار سرمایه نتوانسته آنگونه که باید در تامین مالی کشور نقش ایفا کند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود:یک سوم اوراق بلندمدت در بازارهای مالی بین المللی، از سوی بیمه ها صادر می شود؛ در حالی که بیمه ها نقش بسیار پایینی در بازار سرمایه ایران دارند و بر این اساس، باید به سمتی حرکت کرد که ارزش افزوده صنعت بیمه در بازار سرمایه تقویت شود؛ ضمن اینکه صندوق های بازنشستگی هم می تواند بخشی از آن باشد.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه در سال گذشته از ۲ درصد عبور کرد این در حالی است که بیمه علاوه بر اینکه می تواند پوشش ریسک ارایه دهد، از منابع مهم تامین بازار های مالی است و در همه جای دنیا، بیمه های عمر در این حوزه نقش آفرینی می کنند.

به گفته همتی، یکی از علل پایین بودن توسعه بیمه های عمر در کشور، بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی است؛ اما با این وجود پارسال بیمه های عمر با رشد نزدیک ۴۰ درصدی رو به رو شدند. البته بازارهایی با ریسک بالا باید بازدهی بالاتری داشته باشند، به همین دلیل از وزیر اقتصاد درخواست می شود تا ایجاد تعادل در بازارهای مالی را مورد توجه قرار دهند.

همتی تاکید کرد: ما نیاز به هماهنگی در بازارهای مالی داریم؛ نمی شود هر بازاری برای خودش تصمیم بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۳۲ شرکت بیمه ها در کشور فعال هستند که بر این اساس، رشد ۲۳ درصدی حق بیمه های تولیدی در کشور را شاهد هستیم و پیش بینی کرد که صنعت بیمه در سال ۹۶ رشد خوبی داشته باشد.

وی گفت: برای حمایت از سهامداران جزء به دنبال حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستیم که در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد.

رییس کل بیمه مرکزی با قدردانی از ظریف بخاطر برجام گفت: نتایج این توافق را در صنعت بیمه لمس می کنیم؛ در سال گذشته با سران صنعت بیمه جهان ملاقات داشتم و آمادگی دارند با ایران همکاری کنند.

وی اظهار داشت: تفاهم های غیررسمی انجام شده و ظرف ۲ تا سه ماه آینده سرمایه گذاری شرکت های بیمه خارجی در صنعت بیمه ایران عملیاتی می شود.

وی یادآور شد که قانون تا ۴۹ درصد سهام یک شرکت، اجازه سرمایه گذاری خارجی را می دهد.