زنجان؛ شهر بدون پارکینگ/ وعده هایی که رنگ واقعیت نگرفته اند

خبرگزاری مهر-گروه استانها-زهرا مقدمی: نبود پارکینگ همواره به عنوان یک چالش مهم شهری در زنجان مطرح بوده و تحقق نیافتن احداث پارکینگ طی چندین سال اخیر با وجود وعده های داده شده باعث تبدیل شدن حاشیه خیابان ها به پارکینگ و ایجاد پارکینگ های دون محله ای شده است.

حجم بالای تردد خودروها در سطح خیابان های شهر زنجان و همچنین وجود مراکز خرید در هسته مرکزی شهر زنجان از یک سو و نبود فرهنگ رانندگی مناسب موجب شده است در بسیاری از روزهای سال بخصوص در روزهای خاص که مراجعه مردم به بازار و مراکز خرید زیاد می شود، خیابان های مرکزی شهر زنجان قفل شود.

خیابان سعدی جنوبی تا سعدی شمالی و همین‌طور خیابان امام خمینی(ره) از خیابان‌های پرتردد و بیشتر اوقات روز پرترافیک هستند. اصرار برخی زنجانی ها به استفاده از خودروی شخصی در زمان اوج ترافیک و تردد خودروهای تک سرنشین و پارک های غیرمتعارف خودرها باعث شده است که با وجود تذکرات پلیس و اعمال قانون، ترافیک ها در سطح شهر زنجان تشدید شود.

متاسفانه نبود پارکینک در هسته مرکزی شهر زنجان مشکل مهمی است که باید با همکاری مردم و احداث پارکینگ رفع شود باید بر این امر اذعان داشت که ترد خودروهای شخصی در خیابانها و به خصوص در مراکز شهر و نبود پار کینگ در شهر زنجان باعث ایجاد مشکلات بسیاری می شود.

متاسفانه نبود پارکینک در هسته مرکزی شهر زنجان مشکل مهمی است که باید با همکاری مردم و احداث پارکینگ رفع شود و در این امر مردم بسیار نقش دارند که می توانند با استفاده از خودروهای عمومی به کاهش گره ترافیکی شهر زنجان کمک کنند.

پارک های دوبله و نبود پار کینگ علاوه بر اینکه باعث بی نظمی می شود و خودروها در پارکینگ های درون محله پارک می شوند که پارکینگ ها به دلیل داشتن پائین ترین ضریب امنیتی مشکلاتی را در پی دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود پارکینگ باعث ایجاد پارک دوبل در سطح خیابان های شهر زنجان بخصوص در هسته مرکزی شهر می شود و ترافیک شدید در سطح شهر زنجان اختلال در تردد ایجاد می کند.

سرهنگ رمضان آفریدون افزود: بیش از ۲۷۰ هزار دستگاه خودرو پلاک زنجان در سطح شهر زنجان تردد می کنند و در استان زنجان تعداد خودروها با توجه به نسبت جمعیت استان زنجان زیاد است.

وی تاکید کرد: در استان زنجان به ازاء هر خانواده بیش از سه تا چهار دستگاه خودرو وجود دارد که تردد این تعداد خودرو در شهر باعث ایجاد ترافیک شدید می‌شود و شهروندان زنجانی برای خرید بسیار جزئی هم خودرو خود را در مرکز شهر پارک می‌کنند که این خود یک معضل جدی برای ترافیک شهر زنجان است.

شهروندان زنجانی برای خریدهای جزئی هم خودرو خود را در مرکز شهر پارک می‌کنند و کمتر از وسایط نقلیه عمومی استفاده می کنند در حالی که بهره گیری از وسایط نقلیه عمومی در کاهش ترافیک شهری شهر زنجان بسیار مؤثر است آفریدون افزود: شهروندان زنجانی برای خریدهای جزئی هم خودرو خود را در مرکز شهر پارک می‌کنند و کمتر از وسایط نقلیه عمومی استفاده می کنند در حالی که بهره گیری از وسایط نقلیه عمومی در کاهش ترافیک شهری شهر زنجان بسیار مؤثر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان یاد آورشد: زنجان به چند پارکینگ در مناطق پرتردد و هسته مرکزی شهر زنجان احتیاج دارد و ورود بخش خصوصی و احداث پارکینگ بسیار ضروری است.

وی پارک دوبله توسط رانندگان را هم در هسته مرکزی شهر زنجان در ایجاد ترافیک بسیار مؤثر دانست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان عنوان کرد: زنجان پارکینگ مناسبی ندارد که در این میان مکاتباتی با شهرداری و استانداری انجام‌شده و خودرو گردی در محدوده سعدی شمالی و جنوبی در سطح شهر زنجان به یک فرهنگ تبدیل‌شده و این خود عامل مهم تشدیدکننده ترافیک است.

استاندار زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در زنجان تقویت شود، گفت:تحقق این امر باعث کاهش گره ترافیکی در هسته مرکزی شهر زنجان می شود.

اسدالله درویش امیری به اجرای طرح پارکینگ طبقاتی سبزه میدان و دلجویی اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن این طرحها ۳ هزار و ۵۰۰ محل پارک خودرو در مرکز شهرزنجان احداث وگره ترافیکی در شهر زنجان کم می‌شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: پارکینگ دلجویی که توسط اداره کل راه و شهرسازی به مشارکت گذاشته شده طی سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

شهردار زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه احداث پارکینگ های طبقاتی نیازمند جذب سرمایه گذار است یادآور شد:یکی از اقدامات مهم شهرداری احداث پارکینگ طبقاتی است.

حبیب ملایی یگانه از احداث یک باب پارکینگ طبقاتی همراه مجتمع تجاری در زمینی واقع در خیابان سعدی که از ۱۲ سال قبل حفاری شده است خبر داد و گفت: در برنامه شهرداری است که هزینه آن از منابع داخلی شهرداری تامین خواهد شد.

عضو شورای شهر زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره احداث پارکینگ طبقاتی با تلفیق تجاری سعدی، گفت: این طرح در پشت سینما قدس سابق واقع بوده و سالها از گود برداری زیرزمین آن می گذرد.با پیگیری مدیران اجرایی ذیربط و رفع موانع مربوطه ، کار اجرایی این طرح راکد ، اخیرا آغاز شده است.

سعید امیدی با بیان اینکه مساحت زمین : ۱۱۳۲ متر مربع، افزود: طبقه همکف و اول با کاربری تجاری به مساحت خالص تجاری حدود ۱۰۰۰ متر مربع ، مابقی طبقات پارکینگ عمومی و پشت بام آخرین طبقه پارکینگ رو باز خواهد بود. مجموع پارکینگ ها حدود دویست پنجاه محل پارک خودرو خواهد بود.

وی ادامه داد: در پروژه های پارکینگ طبقاتی در بافت مرکزی شهر، بایستی ، رویکرد تلفیق تجاری همراه پارکینگ احداثی ، یا حذف شده و یا به حداقل ممکن برسد و با احداث ساختمان های با کاربری صرفا پارکینگ ، ظرفیت پارکینگ خالص در شهر زنجان افزایش یابد.

امیدی با اشاره به مشارکتی احداث پارکینگ_طبقاتی با تلفیق تجاری در سبزه_میدان (جنب تکیه نصراله خان)، گفت: این طرح بصورت سرمایه گذاری مشارکتی توسط شهرداری زنجان و انجمن_حمایت_از_زندانیان ، در حال اجرا است. تامین زمین این طرح به عنوان آورده از طرف شهرداری زنجان بوده و مجموع هزینه های احداث و ساخت و ساز ، توسط انجمن حمایت از زندانیان ، تامین می شود و پس از تکمیل مجموعه ، سهم الشرکه طبق قرارداد و توافق مابین دو شریک تقسیم می شود.

عضو شورای شهر زنجان گفت: براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج سال ۸۹ ، با تجمیع چندین پلاک ، مساحت عرصه این پروژه طبق سند معادل ۱۵۶۸ متر مربع بود که به دلایل فنی و وضعیت طرح ها و معابر عمومی مجاور ، حدود ۵۲۹ متر مربع از این مساحت کاسته شد و در حال حاضر، پروژه در عرصه ای معادل ۱۰۳۹ مترمربع اجراشده است که البته پیشرفت فیزیکی آن در یک سال اخیر مناسب بوده است و عملا پروژه در مراحل نهایی است.

امیدی افزود: پروانه احداث نهائی برای این ساختمان، در مهرماه سال ۹۴ از سوی شهرداری منطقه سه صادر شده است که بر همین اساس و با لحاظ کردن تصمیمات کمیسیون ماده پنج، تعداد طبقات بالای همکف در این ساختمان ، سه طبقه به همراه دوطبقه زیر زمین است.

وی با بیان اینکه کاربری طبقه همکف تجاری و طبقات بالا و زیر زمین هابصورت پارکینگ عمومی خواهد بود، افزود: مجموع پارکینگ های ساختمان بیش از صد واحد بوده که حدود ۲۳ واحد پارکینگ برای مغازه های طبقه همکف مورد نیاز بوده و مابقی پارکینگ ها متعلق به شرکای پروژه (شهرداری و انجمن) و برای استفاده عمومی شهروندان خواهد بود .

عضو شورای شهر زنجان گفت: پارکینگ طبقاتی در بافت مرکزی شهر، بایستی رویکرد تلفیق تجاری همراه پارکینگ احداثی ، یا حذف شده و یا به حداقل و حداقل ممکن برسد و در مقابل ، با احداث ساختمان های با کاربری صرفا پارکینگ در طبقات ، ظرفیت پارکینگ خالص در شهر زنجان افزایش یابد.

در این میان البته نبود فرهنگ رانندگی و همچنین اصرار بر استفاده از خودروی شخصی عامل مهمی در افزایش ترافیک در سطح شهر زنجان شده به گونه ای که تردد خودروهای شخصی تک سرنشین و یا با دو سرنشین در هسته مرکزی شهر و یا پارک خودروهای به صورت دوبل و غیرمتعارف باعث شده تردد خودروهای عمومی در سطح شهر زنجان با مشکل روبه رو شود و در بسیاری مواقع ترافیک شدید و قفل شدن ترددها را در سطح خیابانها در پی دارد.