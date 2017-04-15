اخبار ضد و نقیض از آزمایش جدید موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های تلویزیونی العربیه و المیادین از شلیک موشکی بالستیک از یک زیر دریایی کره شمالی خبر داده اند .
همزمان خبرگزاری رویتر و برخی دیگر از شبکه ها اعلام کردند پیونگ یانگ برای نخستین بار از موشک بالستیک خود با قابلیت پرتاب از زیردریایی درمراسم رژیم نظامی این کشور رونمایی کرده است.
همزمان با تشدید تنش میان آمریکا و کره شمالی برخی منابع در اخباری ضد و نقیض از آزمایش جدید موشکی کره شمالی خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های تلویزیونی العربیه و المیادین از شلیک موشکی بالستیک از یک زیر دریایی کره شمالی خبر داده اند .
کد مطلب 3952659
نظر شما