اخبار ضد و نقیض از آزمایش جدید موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های تلویزیونی العربیه و المیادین از شلیک موشکی بالستیک از یک زیر دریایی کره شمالی خبر داده اند .



همزمان خبرگزاری رویتر و برخی دیگر از شبکه ها اعلام کردند پیونگ یانگ برای نخستین بار از موشک بالستیک خود با قابلیت پرتاب از زیردریایی درمراسم رژیم نظامی این کشور رونمایی کرده است.