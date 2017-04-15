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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۷:۲۷

اخبار ضد و نقیض از آزمایش جدید موشکی کره شمالی

اخبار ضد و نقیض از آزمایش جدید موشکی کره شمالی

همزمان با تشدید تنش میان آمریکا و کره شمالی برخی منابع در اخباری ضد و نقیض از آزمایش جدید موشکی کره شمالی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های تلویزیونی العربیه و المیادین از شلیک موشکی بالستیک از یک زیر دریایی کره شمالی خبر داده اند .

همزمان خبرگزاری رویتر و برخی دیگر از شبکه ها اعلام کردند پیونگ یانگ  برای نخستین بار از موشک بالستیک خود با قابلیت پرتاب از زیردریایی درمراسم رژیم نظامی این کشور رونمایی کرده است.

کد مطلب 3952659

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