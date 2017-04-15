۷۰۰ نفراز برادران حوزه علمیه زنجان دردوره سفیران هدایت شرکت کردند

حجتالاسلام حسن بیات در حاشیه برگزاری آزمون سفیر هدایت و بلند مدت حوزه علمیه از شرکت ۷۰۰ نفر از برادران حوزه علمیه استان زنجان در این آزمون خبر دادو گفت: این آزمون هر سال یک بار برگزار می شود.
وی اظهار کرد: این آزمون برای دوره سفیران هدایت است که به مدت ۵ سال دوره آموزشی را طی می کنند و در دوره بلندمدت هم دوره مقدماتی را طی می کنند.
مدیر حوزه های علمیه استان زنجان گفت: ۲۰۰ نفر از این ۷۰۰ نفر بعد از طی مراحلی پذیر فته می شوند و دوره سفیران هدایت و بلند مدت برای برادران است و برای خواهران حوزه علمیه به صورت معدل سه میانگین است و هر چقدر واجد شرایط باشند ظرفیت را ایجاد می کنیم.
وی اظهار کرد: فعالیتهای فرهنگی و دینی در حوزههای علمیه استان زنجان با جدیت پیگیری میشود و استقبال خواهران و برادران هم از این حوزهها بسیار مطلوب است.
مدیر حوزه های علمیه استان زنجان از تحصیل دو هزار طلبه در ۱۴ حوزه علمیه استان در سطوح مختلف خبر داد و افزود: حضور بانوان در حوزههای علمیه باعث ارتقای ارزشهای دینی در خانوادهها میشود و در این راستا باید حضور بانوان در حوزههای علمیه تقویت باید شود.
بیات تاکید کرد: هدف از ورود به حوزههای علمیه یادگیری مباحث دینی مختلف است وطلاب و روحانیون حوزه علمیه در راستای اعتلای قرآن و اسلام حرکت خواهند کرد.
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