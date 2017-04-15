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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۴۶

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد

کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد

محمودآباد - نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی گفت: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس عملیاتی شد.

سید فرید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قانون پولی بانک ها در سال ۵۱ به تصویب رسید، ادامه داد: در راستای تغییر نظام بانکداری اسلامی منتظر قانون لایحه از دولت به مجلس بودیم که از سوی دولت این امر محقق نشد.

نائب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشتر از ۹۰ درصد نظام اقتصادی کشور از بانک ها تامین می شود،افزود: زمانی که با چالش هایی روبروی می شویم این قوانین نیاز به بازنگری در بانک است.

وی با اشاره به تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی گفت: عملیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شروع شد و اصلاح قانونی پول کشور تشکیل شد تا با تصویب این قانون به صحن مجلس برسد.

موسوی ادامه داد: فعالان اقتصادی دغدغه هایی دارند که امیدوارم پاسخ های اثربخش به آن دهیم.

کد مطلب 3952710

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