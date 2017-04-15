اجرای نمایش های «بی پدر» و «وارونه» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونمایش جدید «بی پدر» به کارگردانی سید محمد مساوات و «وارونه» به کارگردانی همایون حجازی از روزهای پایانی هفته گذشته در تالار قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کردند. این در حالی است که در تالارهای اصلی، چهارسو، سایه و پلاتو اجرا چند اثر نمایشی که از روزهای قبل به صحنه رفته بودند، طی هفته جاری نیز به اجرای خود ادامه می هند.

در تالار قشقایی نمایش «بی پدر» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد مساوات و بازی حسین منفرد، ابراهیم نائیج، علی حسین زاده، میلاد آریافر، کوروش شاهونه، علیرضا گلدهی ساعت ۲۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان از پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه اجرای خود را آغاز کرد.

«وارونه» عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی همایون حجازی و علی نورانی است که از روز چهارشنبه ۲۳ فروردین به کارگردانی همایون حجازی با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار سایه به صحنه رفته است. در این اثر نمایشی اسماعیل گرجی، بیتا عزیزاقلی، امین اسفندیار، علی نورانی به عنوان بازیگر حضور دارند. نمایش «مرگ آسید کاظم» به کارگردانی محمد محقق منتظری و بازی هادی افشار، احمد لشینی، ابوذر ساعدی، وحید نفر و مهرداد ضیایی هم در همین تالار ساعت ۲۰ ، مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان به صحنه می رود.

در تالار اصلی نمایش «هملت» به نویسندگی شهرام احمدزاده (برداشتی آزاد از نمایشنامه هملت اثر جاودانه ویلیام شکسپیر) ، کارگردانی آرش دادگر و بازی مهران امام بخش ، حسام منظور، بهروز کاظمی ، عمار عاشوری، علیرضا آرا، امین طباطبایی، شبنم فرشاد جو، پانته آ پناهی ها ، مونا فرجاد، امیر رجبی ، اسمعیل صالحی، رسول مکوندی، نامیرا حفیظی، رضا کشمیر ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۱۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵ و ۳۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

«بوف کور» عنوان نمایش دیگری بر اساس رمان بوف کور صادق هدایت و کارگردانی ناصرحسینی مهر است که ساعت ۲۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت ۲۵ هزار تومان در تالار چهارسو به صحنه خواهد رفت. در این اثر نمایشی بابک قهرمانی، مژگان خالقی، نیره سادات میرزایی، شاهو رستمی، عزالدین توفیق، میثم دامن زه، مهشید کاظمی، وحید فریدی، رضا شهرآ، اسماعیل خزایی، مرتضی مظلومی به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «برلینِ محمد یعقوبی» نوشته محمد یعقوبی و بهارکاتوزی، طراحی وکارگردانی آریان رضایی و بازی رویا دعوتی و محمد هادی عطایی نیز ساعت ۱۸:۳۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان در پلاتو اجرا به صحنه می رود.

کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر هم پذیرای علاقه مندان تئاتر با نمایش «کافه پولشری» نوشته آلن وتز و کارگردانی و بازی الهام پاوه نژاد خواهد بود. این اثر نمایشی ساعت ۱۸ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان اجرا می شود.