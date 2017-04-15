ثبت وقف طی ایام نوروز در زنجان رشد داشته است

حجت الاسلام فخرالدین خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود سه هزار و ۴۰۰ موقوفه در استان زنجان خبر دادو افزود: بیش از ۹۵ درصد موقوفات در استان زنجان برای سید الشهداء است.

وی به موقوفات انجام شده طی سال گذشته در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۶۸ وقف در استان ثبت شده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این وقف ها در بخش زمین برای احداث مسجد، روضه خوانی، قرآن و زمین برای مرقد امامزادگان است و این وقف ها عام المنفعه است.

خدابنده لو تاکید کرد: وقف های انجام شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته خوب بوده است.

وی افزود: طی ایام نوروز بیش از ۱۲ وقف جدید در استان زنجان ثبت شده که بیشتر وقف ها در زمینه مساجد، زمین و قرآن بوده است و ثبت وقف جدید نسبت در این بازه زمانی نسبت به نوروز سال گذشته رشد داشته است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

خدابنده لو تصریح کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

وی گفت: رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند و حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.