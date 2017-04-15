۳۸۰ کیلو گرم فرآورده های خام دامی در آبیک معدوم شد

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره با به‌کارگیری کارشناسان خود از ۱۵ اسفند سال گذشته لغایت ۱۵ فروردین سال جاری تعداد ۸۳۷ مورد بازدید از مراکز عرضه‌ی فرآورده‌های خام دامی، رستورانها، سردخانه، کشتارگاه و مراکز بسته بندی در شهرستان آبیک به انجام رسانده اند.

یعقوبی تصریح کرد: در طی این چهار هفته، واحدهای عرضه‌کننده‌ی فرآورده های خام دامی و رستورانهای شهری و بین راهی به صورت مکرر مورد بازدید و ارزیابی این اداره قرار داشتند و همچنین طی چندین نوبت گشت مشترک با ادارات بهداشت، صنعت و معدن و میراث فرهنگی، اماکن فوق مورد نظارت قرار گرفتند.

وی افزود: بیش از ۸۰۰ مورد بازدید توسط کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان آبیک در طرح تشدید نظارتی ویژه ایام نوروز ۹۶ ثبت شد.

یعقوبی بیان کرد: ماحصل این بازدیدها؛ ضبط ۳۸۰ کیلو گرم فرآورده های خام دامی تاریخ گذشته و فاسد، ۳ مورد ارجاع به مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلف و پلمپ یک واحد متخلف بوده است.

وی اظهار کرد: میزان تخلفات صورت گرفته نسبت به سال گذشته کاهش داشته که نشان از ارتقاء سطح بهداشت عمومی در این شهرستان است.