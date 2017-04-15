دانشگاه علمی کاربردی درخصوص تحقق شعار سال بیانیه ای را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این بیانیه آمده است: «تربیت افراد متخصص، ماهر و توانمندسازی نیروی انسانی فرهیخته با پنجههای کارآمد، از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و تولید ثروت ملی محسوب میشود.
دانشگاه جامع علمیکاربردی به عنوان متولی نظام آموزش عالی مهارتی، با فراهمسازی مشارکت سازمانها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی عهدهدار تربیت نیروی انسانی مومن، ماهر، متخصص و کارآفرین مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
این دانشگاه با تکیه بر اصل اشتغال محوری و پاسخگویی به نیازهای آموزشی حوزههای شغلی و با رویکرد تحکیم پیوند بین آموزش و اشتغال و در پاسخ به مطالبات مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۶، بر این باور است که میتواند پیشرو در آموزشهای مهارتی همگام با سایر نظامهای آموزشی بوده و در راستای پیاده سازی شعار سال «اقتصادمقاومتی؛ تولید- اشتغال» با تمرکز بر کارآفرینی، اخلاق حرفهای، توسعه اشتغال پایدار، آموزش روزآمد همگام با تغییرات فناوری و با کمک دستگاههای اجرایی گامی موثر در تحقق اقتصاد دانشبنیان، رفع معضل بیکاری و آسیبهای اجتماعی بردارد.
در راستای این وظیفه ملی و تکلیف قانونی، دانشگاه جامع علمیکاربردی با ربع قرن تجربه علمی و عملی و با اعتقادی راسخ به حمایت از تولید داخلی و بسترسازی برای ایجاد فرصتهای جدید اشتغال از طریق بسیج امکانات و بهکارگیری کلیه ظرفیتها، با شعار «پیوند آموزشهای مهارتی و اشتغال- تبلور حماسه اقتصاد مقاومتی» محورهای ذیل را در راس ماموریتهای خود قرار داده است:
تحول در مسیر توسعه حرفهای سرمایه انسانی معطوف به غنای شغلی و افزایش ظرفیتهای مهارتی نیروی کار.
سازگار کردن مزیتها و کارکردهای دانشگاه مبتنی بر نیازهای برنامه ششم توسعه کشور.
تمرکز برای آموزشهای مهارتهای آیندهساز در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم.
ارتقا کیفیت آموزشهای علمیکاربردی با تاکید بر اشتغال مولد، تجاریسازی و ایجاد ثروت.
کاهش فاصله آموزشهای علمیکاربردی با مشاغل نیازمند به آموزش از طریق تدوین رشته های جدید مهارتی با هدف پوشش دهی آموزش از ۳ هزار شغل (وضعیت کنونی) به حداقل ۵ هزار شغل طی برنامه ششم توسعه، جهت دهی و شناسایی مشاغل براساس تجربیات بینالمللی(کشورهای پیشرو بیش از ۱۵ هزار شغل را برای آموزش شناسایی و طراحی کرده اند).
طراحی و اجرای آموزشهای خوداشتغالزا در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی، هنر و سایر حوزههای شغلی صنوف، صنایع دستی، گردشگری و مشاغل فراموش شده.
اهتمام جدی در مهارت ورزی و ایجاد فرصتهای اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهها و سایر خروجیهای زیر نظامهای آموزش عالی.
توسعه مراکز رشد و خوشههای رشد فناوری برای ایجاد کسب و کارهای دانشجویی و تخصیص وام اشتغال برای دانشجویان و دانشآموختگان نظام علمی کاربردی.
بازنگری برنامههای درسی متناسب با تغییرات فناوری و نیاز بازار کار برای آموزش کارکنان دولت به منظور بهروز رسانی و ارتقای بهرهوری نیروهای شاغل.
کشف فرصتهای نوین اشتغال برای مشاغل دارای تنوع، گستردگی و ظرفیتهای بسیار زیاد شغلی.
اعتبارسنجی به شایستگی و صلاحیت دانشآموختگان از طریق پیادهسازی نظام صلاحیت حرفهای در حوزههای شغلی.
امید است با استعانت از خداوند متعال، در سایه همت عالی و بکارگیری توانمندیهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، بتوانیم در پیشبرد این اهداف متعالی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار امسال همگام با سایر بخشهای نظام، اقدامات مؤثری را به انجام برسانیم.»
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