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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۴۸

دانشگاه علمی کاربردی درخصوص تحقق شعار سال بیانیه ای را صادر کرد

دانشگاه علمی کاربردی درخصوص تحقق شعار سال بیانیه ای را صادر کرد

دانشگاه جامع علمی کاربردی برای اجرایی سازی و تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این بیانیه آمده است: «تربیت افراد متخصص، ماهر و توانمندسازی نیروی انسانی فرهیخته با پنجه‌های کارآمد، از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و تولید ثروت ملی محسوب می‌شود.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به عنوان متولی نظام آموزش عالی مهارتی، با فراهم‌سازی مشارکت سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عهده‌دار تربیت نیروی انسانی مومن، ماهر، متخصص و کارآفرین مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

این دانشگاه با تکیه بر اصل اشتغال محوری و پاسخگویی به نیازهای آموزشی حوزه‌های شغلی و با رویکرد تحکیم پیوند بین آموزش و اشتغال و در پاسخ به مطالبات مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۶، بر این باور است که می‌تواند پیشرو در آموزش‌های مهارتی همگام با سایر نظام‌های آموزشی بوده و در راستای پیاده ‌سازی شعار سال «اقتصادمقاومتی؛ تولید- اشتغال» با تمرکز بر کارآفرینی، اخلاق حرفه‌ای، توسعه اشتغال پایدار، آموزش روزآمد همگام با تغییرات فناوری و با کمک دستگاه‌های اجرایی گامی موثر در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، رفع معضل بیکاری و آسیب‌های اجتماعی بردارد.

در راستای این وظیفه ملی و تکلیف قانونی، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با ربع قرن تجربه علمی و عملی و با اعتقادی راسخ به حمایت از تولید داخلی و بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال از طریق بسیج امکانات و به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌ها، با شعار «پیوند آموزش‌های مهارتی و اشتغال- تبلور حماسه اقتصاد مقاومتی» محورهای ذیل را در راس ماموریت‌های خود قرار داده است:

تحول در مسیر توسعه حرفه‌ای سرمایه انسانی معطوف به غنای شغلی و افزایش ظرفیت‌های مهارتی نیروی کار.

سازگار کردن مزیتها و کارکردهای دانشگاه مبتنی بر نیازهای برنامه ششم توسعه کشور.

تمرکز برای آموزشهای مهارتهای آینده‌ساز در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم.

ارتقا کیفیت آموزش‌های علمی‌کاربردی با تاکید بر اشتغال مولد، تجاری‌سازی و ایجاد ثروت.

کاهش فاصله آموزش‌های علمی‌کاربردی با مشاغل نیازمند به آموزش از طریق تدوین رشته های جدید مهارتی با هدف پوشش دهی آموزش از ۳ هزار شغل (وضعیت کنونی) به حداقل ۵ هزار شغل طی برنامه ششم توسعه، جهت دهی و شناسایی مشاغل براساس تجربیات بین‌المللی(کشورهای پیشرو بیش از ۱۵ هزار شغل را برای آموزش شناسایی و طراحی کرده ‌اند).

طراحی و اجرای آموزش‌های خوداشتغال‌زا در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی، هنر و سایر حوزه‌های شغلی صنوف، صنایع دستی، گردشگری و مشاغل فراموش شده.

اهتمام جدی در مهارت‌ ورزی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و سایر خروجی‌های زیر نظامهای‌ آموزش عالی.

توسعه مراکز رشد و خوشه‌های رشد فناوری برای ایجاد کسب و کارهای دانشجویی و تخصیص وام اشتغال برای دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام علمی کاربردی.

بازنگری برنامه‌های درسی متناسب با تغییرات فناوری و نیاز بازار کار برای آموزش کارکنان دولت به منظور به‌روز رسانی و ارتقای بهره‌وری نیروهای شاغل.

کشف فرصت‌های نوین اشتغال برای مشاغل دارای تنوع، گستردگی و ظرفیت‌های بسیار زیاد شغلی.

اعتبارسنجی به شایستگی و صلاحیت دانش‌آموختگان از طریق پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه‌های شغلی.

امید است با استعانت از خداوند متعال، در سایه همت عالی و بکارگیری توانمندی‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی، بتوانیم در پیشبرد این اهداف متعالی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار امسال همگام با سایر بخش‌های نظام، اقدامات مؤثری را به انجام برسانیم.»

کد مطلب 3952747

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