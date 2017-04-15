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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۵

آیت الله علما:

نیایش با خداوند از زیباترین راههای رفع مشکلات ورسیدن به آرامش است

نیایش با خداوند از زیباترین راههای رفع مشکلات ورسیدن به آرامش است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: نیایش و خلوت با خداوند متعال از زیباترین راههای رفع مشکلات و رسیدن به آرامش است.

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زندگی انسان در دنیا پر از فراز و نشیب و قیل و قال است و اعتکاف و خلوت و نیایش با خداوند متعال یکی از زیباترین راههای  برطرف شدن مشکلات و رسیدن  به آرامش است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: در آیین های اعتکاف  خداوند خود از معتکفین پذیرایی می کند و آها را مورد لطف و عنایت خود قرار می دهد.

آیت الله علما در ادامه گفت: انسان تغییر پذیر و تاثیر پذیر است و هرچه در زندگی انسان ها چنین آیین ها و مراسماتی باشد انسان رنگ و بوی خدایی می گیرد و می تواند به درجات بالا برسد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: خداوند تمام ملائک و زمین و آسمان را در خدمت انسان آفریده و انسان مومن درجه ای بسیار بالاتر از این دارد.

آیت الله علما بیان کرد: خداوند متعال خود حامی مومن در زندگی است و به همین دلیل افراد مومن همواره در زندگی دنیایی نیز پیروز و سربلند خواهند بود.

کد مطلب 3952756

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