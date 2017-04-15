نیایش با خداوند از زیباترین راههای رفع مشکلات ورسیدن به آرامش است

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زندگی انسان در دنیا پر از فراز و نشیب و قیل و قال است و اعتکاف و خلوت و نیایش با خداوند متعال یکی از زیباترین راههای برطرف شدن مشکلات و رسیدن به آرامش است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: در آیین های اعتکاف خداوند خود از معتکفین پذیرایی می کند و آها را مورد لطف و عنایت خود قرار می دهد.

آیت الله علما در ادامه گفت: انسان تغییر پذیر و تاثیر پذیر است و هرچه در زندگی انسان ها چنین آیین ها و مراسماتی باشد انسان رنگ و بوی خدایی می گیرد و می تواند به درجات بالا برسد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: خداوند تمام ملائک و زمین و آسمان را در خدمت انسان آفریده و انسان مومن درجه ای بسیار بالاتر از این دارد.

آیت الله علما بیان کرد: خداوند متعال خود حامی مومن در زندگی است و به همین دلیل افراد مومن همواره در زندگی دنیایی نیز پیروز و سربلند خواهند بود.