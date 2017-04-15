رفع آسیب های اجتماعی یکی از مطالبات جدی رهبری از مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی امروز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان به بیان مطالبی در ارتباط با آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: بنابر تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی آسیب های اجتماعی یکی از اولویت هایی است که مسئولان باید با کار فوق العاده در راستای مقابله با آن تلاش کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه امروز د رجامعه ما حاشیه نشینی، طلاق، قاچاق کالا و غیره از مهمترین آسیب های اجتماعی به شمار می آید.

وی اضافه کرد: ریشه یابی علل ایجاد آسیب های اجتماعی با همکاری و مشارکت سازمان های دولتی و نهادهای مسئول یکی از اولویت های اصلی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد:طی سال گذشته و امسال رهبر معظم انقلاب به طور ویژه به مسئله آسیب های اجتماعی پرداختند و این مهم را یکی از مطالبات جدی خود از مسئولان عنوان کردند.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی مهمترین دلایل بروز آسیب های اجتماعی را مهاجرت خواند و گفت: متاسفانه مهاجرت ضمن کاهش جمعیت روستا باعث ایجاد و گسترش پدیده حاشیه نشینی در شهرها شده است.

وی بیان کرد: بی شک افزایش حاشیه نشینی در شهرها موجب ایجاد ورشد آسیب های اجتماعی در این مناطق می شود لذا لازم است به طور جدی اقدامات و کارهایی در راستای مقابله با آنها انجام شود.

وی اظهارداشت: زمانی که افرادی به طور ناهمگون در منطقه ای فاقد امکانات اولیه و زیرساخت های لازم ساکن می شوند بهترین زمینه و فرصت برای رشد آسیب های اجتماعی در این مناطق فراهم می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی در کردستان را نگران کننده ذکر کرد و اظهارداشت: به همین دلیل سازمان تبلیغات اسلامی تلاش می کند تا ضمن تقویت فعالیت های فرهنگی، مسئولان را برای مقابله با پدیده آسیب های اجتماعی تشویق و ترغیب کند.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی درکشور، گفت: اصل اولیه در برگزاری انتخابات مشارکت حداکثری و پرشور مردم است.

وی عنوان کرد: همه ما باید برای برگزاری انتخاباتی پرشور و گسترده در تمامی استان ها تلاش کنیم چراکه برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم نتایج مطلوب و موثری برای کشورمان به دنبال خواهد داشت.