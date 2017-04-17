کیوان ساکت نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است در تعدادی از آموزشگاه های موسیقی شهرهای مختلف مسترکلاس هایی را برگزار کنم که فعلا برگزاری برنامه در شهر یزد قطعی شده است. همچنین روز دهم خرداد کنسرت خیریه ای را در تالار وحدت تهران برگزار می کنم که با توجه به حال و هوای متفاوت برنامه نزدیک به اجرای کنسرت به جزییات آن می‌پردازم.

وی ادامه داد: پروژه دیگری که آغاز کرده ام و تصور می کنم می تواند برای پژوهشگران عرصه موسیقی جالب توجه باشد انتشار برخی از گفتگوهایم با ابراهیم قنبری مهر استاد بی بدیل سازسازی است که قرار است در قالب بسته های ویژه صوتی به مخاطبان ارائه شود. این گفتگوها به نوعی خاطرات ناگفته استاد قنبری مهر در قالب یک مستند شنیداری است که به زودی در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار می گیرد.

این نوازنده تار و سه تار توضیح داد: بنده طی سال های گذشته از نزدیک در جریان شیوه استاد در ساخت تار و سه تارهای جدید بودم و تمام تلاش خود را انجام دادم تا این شیوه منحصر به فرد و جالب توجه در کشور مورد توجه قرار گیرد. به هر صورت استاد قنبری مهر از جمله هنرمندان سرشناس موسیقی است که با استفاده از راهنمایی های استادان بزرگ موسیقی از جمله استاد ابوالحسن صبا به ساخت و مرمت سازهای ایرانی و غربی مشغول بوده و لازم است که علاقه مندان موسیقی با فعالیت های این هنرمند ارزنده آشنایی بیشتری پیدا کنند. استاد قنبری مهر از نظر من یکی از معروف ترین چهره های ویولن سازی و ساخت ساز است که در گسترش، تحول بنیادین و رفع نواقص سازهای ایرانی نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کرده است.

ساکت در پایان بیان کرد: در حین انتشار این گفتگوهای صوتی، قطعه هایی به صورت دونوازی یا تک نوازی که برگرفته از تلاش های استاد قنبری است برای دوستداران موسیقی ارائه می شود که فکر می کنم می تواند آثار مناسبی برای شناخت بیشتر پژوهشگران و علاقه مندان از حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران به حساب آید.