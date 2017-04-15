سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های پیش روی تیم ملی فوتسال بعد از بازی با کرواسی گفت: بعد از بازگشت از کرواسی، به بازیکنان برنامه های هفتگی داده ایم تا «استراحت فعال» داشته باشند. به احتمال زیاد اردوی بعدی ما ۲۰ اردیبهشت برگزار می شود و برگزاری آن بستگی به فراهم شدن جایی دارد که مدنظر داریم.

وی افزود: قرار بود به ازبکستان برویم که بازی با این تیم لغو شد. به همین خاطر احتمالا ۲۰ اردیبهشت کار را دوباره استارت می زنیم و سه روز از ۲۵ بازیکن واجد شرایط اعم از بازیکنان جوان و بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشتند، تست بدنی می گیریم. بعد از گرفتن تستهای بدنی، سه روز به بازیکنان استراحت خواهیم داد و کار را با ۱۸ بازیکن نهایی برای ۱۰ روز استارت می زنیم. مجددا استراحتی به بازیکنان داده می شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره نحوه برگزاری اردوی تیم ملی در ماه مبارک رمضان هم گفت: به خاطر بازی های آسیایی داخل سالن مجبوریم که اردوی خود را در ماه مبارک رمضان هم داشته باشیم. پیش بینی یک اردوی خارج از کشور را هم داریم ولی نمی دانم چه مقدار این برنامه عملی شود. بعد از ماه رمضان هم که لیگ برتر آغاز می شود و بازیکنان در اختیار باشگاه هایشان هستند.

ناظم الشریعه یادآور شد: قصد داریم قبل از حضور در مسابقات داخل سالن آسیایی هم با قزاقستان بازی کنیم که آقای ترابیان در کمیته فنی در حال فراهم کردن مقدمات کار است.

مدیرفنی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال درباره شرایط این تیم هم یادآور شد: تمرینات این تیم هم شروع شده است. ما سفری با تیم زیر ۲۰ به ازبکستان داریم. خوشبختانه شاکله این تیم مشخص شده و با آمادگی در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند حضور خواهد یافت.

ناظم الشریعه در پایان درباره اینکه آیا با تیم زیر ۲۰ سال به مسابقات قهرمانی آسیا خواهد رفت یا خیر؟ گفت: ان شاءالله اگر شرایط فراهم باشد این تیم را همراهی می کنم.