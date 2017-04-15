توصیه بایدن به ترامپ در خصوص چچن و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا با اشاره به گزارش هایی همچون افزایش میزان شکنجه در چچن، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست تا در این رابطه بر مقامات روسیه فشار بیاورد.

بایدن که هم اکنون ریاست مرکز سیاست خارجی دانشگاه پنسیلوانیا را برعهده دارد از ترامپ خواست تا در مورد مسائل داخلی روسیه از جمله حقوق بشر مداخله کند.

این درخواست بایدن از ترامپ در حالی مطرح می شود که رئیس جمهوری فعلی آمریکا سعی دارد تا حد ممکن خود و دولتش را از دولت اوباما متمایز و جدا کند.

علاوه بر آن ترامپ قصد کاهش تنش ها با روسیه را دارد و مشخص است که مطرح کردن خواسته بایدن موجب تشدید تنش ها میان واشنگتن و مسکو می شود.