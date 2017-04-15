علی توفیق: اگر فیبا به بسکتبال ایران «نه» بگوید باید تعجب کرد

علی توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار نمادینی که پنجشنبه گذشته، به منظور ارائه الگوی پیشنهادی پوشش بانوان بسکتبالیست مسلمان در میادین بین‌المللی در حضور نماینده «فیبا» در تهران برگزار شد در مورد نتایج این بازی و واکنش نماینده فیبا نسبت به آن توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال روز گذشته ایران را ترک کرد خاطرنشان کرد: کوتلووا به عنوان نماینده فیبا در دیدار تهران فقط مسئولیت ارائه گزارش بازی را داشت و تصمیم گیری قطعی در خود فدراسیون جهانی انجام خواهد شد، اما شخص وی آنچنان تحت تاثیر بازی قرار گرفته بود که در همان حین بازی نظر مثبتش را اعلام کرد.

دبیر فدراسیون بسکتبال یادآور شد: نماینده فیبا تأکید داشت که فکر نمی کرد این موضوع در این حد برای بسکتبال ایران مهم باشد. در واقع وی از پیگیری های وزیر ورزش و معاونانش و همچنین حضور قابل توجه تماشاگران و اصحاب رسانه برای این بازی به این نتیجه رسیده بود که بسکتبال ایران به شدت پیگیر تصویب «فیبا» برای حضور محجبه بانوان در میادین بین‌المللی است.

توفیق در مورد اینکه «فکر می کنید در نهایت فیبا چه تصمیمی در مورد این پرونده بگیرد»؟، گفت: مجمع عمومی که اردیبهشت ماه در «هنگ کنگ» برگزار می شود تعیین کننده این مسئله است، اما آنچه مسلم است اقدامات ما به اندازه قانونی و براساس آنچه قوانین بین‌المللی هم می پذیرد، بوده است که اگر در این مجمع «نه» بشنویم باید تعجب کرد.

وی ادامه داد: طراحی الگوی پیشنهادی که برای پوشش بانوان مسلمان به فیبا ارائه کردیم در کارگروه ویژه ای که توسط معاون امور بانوان وزارت ورزش و با حضور متخصصین این حوزه تشکیل شده است، انجام شد. برای طراحی این لباس، سعی شد تا منطبق بر قوانین فعلی باشد به جز قوانین مربوط به پوشش سر که هیئت رئیسه فیبا هم در اولین نشست سال ۲۰۱۷ خود با تغییر آن موافقت کرد.

دبیر فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه نماینده فیبا الگوی پیشنهادی ما را در بازی نمادینی که برگزار شد تأیید کرد خاطرنشان کرد: تأکید فیبا در مورد پوشش زنان بسکتبالیست مسلمان بر این است که لباس مورد استفاده توسط آنها به لحاظ ایمنی برایشان مشکل ساز نباشد. این مسئله ای است که در طراحی الگوی پیشنهادی آن را لحاظ کردیم و طی گزارشی به فیبا هم بر این موضوع تأکید کردیم که این الگو، هیچ مشکل و آسیبی برای استفاده کنندگان نخواهد داشت.

توفیق در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: براساس دستور وزیر ورزش و معاون وی در امور بانوان، گزارشی کلی از وضعیت بسکتبال بانوان در ایران تهیه کرده و آن را در اختیار نماینده فیبا قرار دادیم. در یکی از بخش های این گزارش، به همین موضوع ایمن بودن الگوی پیشنهادی پرداختیم و براساس آمار و نمودار، تأکید کردیم بر اینکه آسیب هایی که با استفاده از الگوی پیشنهادی امکان مواجهه با آن وجود دارد همان آسیب هایی است که برای دیگر بازیکنان که از این الگو استفاده نمی کنند پیش می آید. در واقع تأکید کلی ما بر این بود که استفاده از این پوشش، هیچ آسیبی را به بازیکن وارد نمی کند.

«در صورت تصویب و موافقت فیبا با حضور محجبه بانوان در میادین بین‌المللی، اولین رقابتی که زنان ایران میتوانند با الگوی پیشنهادی و مصوب در آن شرکت کنند، چه مسابقاتی است؟»، این پرسش پایانی خبرنگار مهر بود که دبیر فدراسیون بسکتبال در پاسخ به آن گفت: مسابقات باشگاه های غرب آسیا، ۲۱ تا ۲۵ ماه می (خردادماه) در اردو برگزار می شود. در صورت نتیجه گرفتن از این پرونده چندساله می توان با دو تیم در این مسابقات شرکت کنیم.