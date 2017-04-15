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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

رئیس پلیس راه استان سمنان:

حوادث رانندگی در جاده‌های سمنان ۸ مجروح داشت/ یک نفر جان باخت

حوادث رانندگی در جاده‌های سمنان ۸ مجروح داشت/ یک نفر جان باخت

سمنان - رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه طی تعطیلات پایان هفته در محورهای مواصلاتی استان هشت نفر مجروح شدند، گفت: متاسفانه در این حوادث یک نفر جان باخت.

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع یک سانحه فوتی در محورهای مواصلاتی استان سمنان بابیان اینکه سه سانحه جرحی طی دو روز گذشته به وقوع پیوست، ابراز داشت: ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته در کیلومتر ۸۵ محور سرخه- آرادان تصادف بین دو دستگاه سواری جی لی و وانت مزدا که به علت بی‌توجهی به جلو راننده جی لی به وقوع پیوست فوت وی و مجروح شدن چهار نفر را رقم زد.

وی افزود: با توجه به یکنواختی و کویری بودن محورهای مواصلاتی استان سمنان امکان خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان وجود دارد لذا باید به‌محض احساس عدم هوشیاری در اولین استراحتگاه توقف و سپس با هوشیاری طی مسیر کرد.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حافظ جان انسان در طی سفر را تضمین خواهد کرد، ابراز داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین عامل تصادفات رانندگی عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی راننده است که باید گفت رعایت این دو مورد می‌تواند درصد حوادث رانندگی را به حداقل کاهش دهد.

کد مطلب 3952850

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