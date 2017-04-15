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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

مغازه ۱.۸ میلیارد ریالی در ایلام وقف شد

مغازه ۱.۸ میلیارد ریالی در ایلام وقف شد

ایلام-مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایلام از وقف یک باب مغازه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی به عنوان نخستین وقف سال جدید در این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن شهیدی افزود: این وقف شامل مغازه ای به ارزش یک میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال واقع در پاساژ رضا شهر ایلام به متراژ ۱۸ متر مربع بنام زنده یاد اسد صالحی از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس است که توسط خانواده وی وقف شده است.

وی افزود: موقوفه مرحوم اسد صالحی که از یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود از بهترین نمونه های وقف در استان است که توسط وارثان ایشان وقف شد و در حال حاضر نیز موقوفه در اجاره است و از محل اجاره بهای موقوفه برای ایتام و امور قرآنی هزینه خواهد شد.

کد مطلب 3952851

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