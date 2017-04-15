افزایش ۳۵ درصدی تعداد معتکفان در رودبار

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال در ۱۱ مسجد در سطح شهرستان رودبار برگزار شد که در این مراسم بیش از ۸۱۶ معتکف حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به رشد ۳۵ درصدی تعداد معتکفان در این شهرستان نسبت به سال گذشته افزود: از تعداد یاد شده، ۴۰۰نفر مرد و ۴۱۶ نفر زن بودند و بیشترین استقبال در بخش مرکزی شهرستان صورت گرفت.

رئیس تبلیغات اسلامی رودبار با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از معتکفان جوانان بین ۱۸ تا۳۰ سال بودند اظهار کرد: درصد بالای حضور جوانان در مراسم معنوی اعتکاف نشانگر استقبال نسل جوان از این مراسم معنوی است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسپور در ادامه با اشاره به هزینه های برگزاری این مراسم در شهرستان رودبار گفت: هزینه های صورت گرفته برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف به صورت شخصی و یا از طریق خیران منطقه تأمین شده است.

وی همچنین به برگزاری مراسم اعتکاف در سطح روستاهای رودبار نیز اشاره کرد و افزود: امسال برخلاف سال های قبل اعتکاف در سطح روستاهای شهرستان نیز برگزار شد که بیشترین استقبال در روستاهای بخش مرکزی به ویژه روستاهای اسکولک، گنجه، جوبن و لویه صورت گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین عباسپور اعلام کرد: روستای گنجه با بیش از ۸۰ نفر معتکف جزو روستاهای رتبه دار در سطح گیلان است.