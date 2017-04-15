هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در آران و بیدگل انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد صبح شنبه اظهار داشت: پس از رای‌گیری از معتمدان حاضر در نشست، ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل این هیات انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: سیدجواد تکیه، عباس کفاش، حسن محمودیان، ابوالفضل مظفری، علی اصغر شیخی، سید محسن هاشم موحد، نعمت اله صالح نیا، عباس گوهری و محمد غلامی، با اکثریت آرا به عنوان اعضای اصلی و محمدحسین روحانی، علی اصغر شعبانی نیا، حسین سلمانی، سید جواد سیدی و احمد محرابی پناه، به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

فرماندار آران و بیدگل مهم‌ترین وظیفه هیات اجرایی انتخابات را رعایت کامل بی‌طرفی، اجرای دقیق قانون و برگزاری باشکوه و سالم انتخابات دانست و ابراز امیدواری کرد: با اقدامات هیات های اجرایی و نظارت شاهد برگزاری انتخابات باشکوه، بانشاط و سالم باشیم.

وی تاکید کرد: برگزاری انتخابات باشکوه و حضور حداکثری مردم موجب استحکام بیشتر نظام مقدس اسلامی و ناامیدی دشمنان خارجی خواهد شد.

گفتنی است، جلسه انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با حضور فرماندار ، اعضای اداری هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات و معتمدین شهرستان تشکیل شد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار می شود.