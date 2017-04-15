جت آموزشی کوثر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بیست و ششمین روز از سال اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور در شرکت پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایشگاه دستاوردهای ۲ سال اخیر وزارت دفاع بازدید کرد.

در این مراسم رئیس جمهور از نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور با نام کوثر، پهپاد تاکتیکی مراقبت شناسایی و مسلح مهاجر ۶ ، موشک کروز ضد کشتی نصیر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی کرد.

همچنین فرمان آغاز آزمایشات حرکت بر روی زمین(تاکسی) و آماده سازی پرواز های آزمایشی جنگنده قاهر ۳۱۳ و تحویل دهی ۲۰ فروند بالگرد تعمیر اساسی شده به نیروهای مسلح و کاربران کشوری توسط رئیس جمهور صادر شد.

موشک هوا به هوای فکور





موشک کروز ضد کشتی نصیر

پهپاد تاکتیکی مهاجر ۶

جنگنده قاهر ۳۱۳