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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

با حضور رئیس جمهور؛

جت آموزشی کوثر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی شد

جت آموزشی کوثر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی شد

با حضور رئیس جمهور در وزارت دفاع از نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور با نام کوثر، پهپاد تاکتیکی مهاجر ۶ ، موشک کروز ضد کشتی نصیر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در بیست و ششمین روز از سال اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال حجت الاسلام  حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور در شرکت پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایشگاه دستاوردهای ۲ سال اخیر وزارت دفاع بازدید کرد.

در این مراسم رئیس جمهور از نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور با نام کوثر، پهپاد تاکتیکی مراقبت شناسایی و مسلح مهاجر ۶ ، موشک کروز ضد کشتی نصیر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی کرد.

همچنین فرمان آغاز آزمایشات حرکت بر روی زمین(تاکسی) و آماده سازی پرواز های آزمایشی جنگنده قاهر ۳۱۳ و تحویل دهی ۲۰ فروند بالگرد تعمیر اساسی شده به نیروهای مسلح و کاربران کشوری توسط رئیس جمهور صادر شد.

موشک هوا به هوای فکور


 

موشک کروز ضد کشتی نصیر

پهپاد تاکتیکی مهاجر ۶

جنگنده قاهر ۳۱۳

کد مطلب 3952882

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