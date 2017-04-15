احتمال کاهش نرخ سود در سال جاری/ارایه گزارش به شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر احتمال کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار در سال جاری افزود: اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی در پاسخ به این سوال مهر که با توجه به محدودیت های اعمال شده بر روی بازار بدهی، این نرخ سود می تواند پایدار باشد، تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز گفت: حفظ و مراقبت از منابع سپرده گذاران و مردم عادی باید در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی هم در این رابطه مراقبت لازم را خواهد داشت. البته موسسات غیرمجاز نمی توانستند این اقدامات را انجام دهند، اما با شرایط به وجود آمده، ما در بانک مرکزی در تلاش هستیم که خسارت هایی را که ممکن است پیش بیاید را مدیریت کنیم و از آن جلوگیری نماییم.