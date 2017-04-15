به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به موفقیت برگزاری رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا در دو سال اخیر، فدراسیون کشتی لهستان پیشنهاد داد میزبان اولین دوره رقابت های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۱۷ میلادی باشد.

بر این اساس با توجه به موافقت اتحادیه جهانی کشتی با این درخواست، این مسابقات روزهای ۳۰ آبان تا ۵ آذرماه سال جاری به میزبانی شهر «بیدگوشچ» لهستان برگزار خواهد شد.

بدین ترتیب با تصمیم فدراسیون کشتی، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می‌کنند که برنامه های آماده سازی و تدارکاتی این تیم ها نیز در دستورکار فدراسیون قرار گرفت.