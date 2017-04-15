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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

پیام تسلیت وزیرعلوم به مناسبت درگذشت معاون آموزشی دانشگاه شریف

پیام تسلیت وزیرعلوم به مناسبت درگذشت معاون آموزشی دانشگاه شریف

وزیرعلوم در پی درگذشت سید قاسم میرعمادی عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از وزارت علوم، در پی درگذشت دکتر سید قاسم میرعمادی عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام تسلیت وزیر علوم به شرح زیر است:

انا للّه و انا الیه راجعون

درگذشت اندوهبار فرهیخته ارجمند مرحوم دکتر سید قاسم میرعمادی معاون آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، موجب تألم و تأثر شد.

ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی،   از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.

کد مطلب 3952891
زهرا سیفی

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